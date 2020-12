Renzi: “In Italia troppi morti, qualcuno ci spieghi perché”

ROMA – “Stiamo parlando di soldi che non torneranno più. Non c’è stata mai una risposta così solidale dall’Europa, li vogliamo sprecare? Ci hanno detto che eravamo polemici ora ci danno ragione di questo. Siamo contenti ma noi lavoriamo per il Paese, non facciamo polemiche” ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nel corso della trasmissione ‘L’Aria che Tira’ su La7.

“USARE IL MES PER LA SANITÀ E LIBERARE I 9 MILIONI DEL RECOVERY FUND PER IL TURISMO”

“I 36 miliardi del Mes andrebbero utilizzati per rimettere in sesto la Sanità, così da liberare i 9 previsti per quel settore nel piano per il Recovery fund e destinarli al Turismo” ha aggiunto Renzi, che non ha risparmiato una critica al Governo: “Credo che per quel che riguarda la sanità, non sia andato tutto bene. Abbiamo il più alto numero di morti in Europa e non è spiegabile con l’età media elevata. Ci sono Paesi con una media molto più alta e un numero di morti decisamente inferiore. Qualcuno ci dovrà spiegare cosa è successo”.

“FRANCESCHINI PENSI AL TURISMO, IL PRESIDENTE È MATTARELLA”

“Non credo si vada al voto, penso che prevarrà il buon senso e si smetta di litigare- ha aggiunto il leader di Italia Viva-, ma se qualcuno pensa di fare minacce con il ritorno al voto sappia che il voto non è una minaccia. Franceschini è il ministro del Turismo, pensi al turismo, il presidente della Repubblica si chiama Sergio Mattarella, e sarà lui a decidere se ricorrere o meno alle urne. Anche a me ieri sarebbe piaciuto essere in campo a Torino con il numero 7 insieme a Ribery, ma di Ribery ce n’è uno. Ecco, Franceschini non faccia il Ribery della politica”.

