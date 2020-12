Covid, sarà l’infermiera Chiara Alivernini la prima a vaccinarsi nel Lazio

ROMA – Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, sarà l’infermiera Claudia Alivernini, 29 anni, nata a Roma, la prima donna a vaccinarsi domenica 27 dicembre all’Istituto Spallanzani di Roma. Alivernini si è laureata in Scienze infermieristiche alla Sapienza e lavora come infermiera allo Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche nei domicili delle persone anziane che avevano bisogno. Inoltre sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in Infermieristica forense.

