A Imola capolavori di Strauss jr e Mozart secondo Elio

Il concerto, previsto per il 28 alle 21, per la prima volta sarà visibile in tutta Italia grazie alla diretta in live-streaming gratuito su Lepida Tv (canale 118 del digitale terrestre) e Italiafestival.tv. L’evento è realizzato con la direzione artistica di Emilia Romagna Festival e in collaborazione con il Teatro Comunale ‘Ebe Stignani’ e il Comune di Imola, con il sostegno di Mibact e Regione Emilia-Romagna. La serata, che vedrà l’orchestra alle prese con le danze e le polke di Johann e Josef Strauss, sarà aperta dalla Piccola serenata notturna in Sol maggiore, scritta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1787. Elio, invece, da un lato “con la consueta simpatia presenterà i brani in programma, supportato da un testo del giornalista e critico musicale Stefano Valanzuolo, e dall’altro si cimenterà con alcuni dei brani più famosi dell’opera classica, dall’aria ‘Non più andrai, farfallone amoroso’, tratta da ‘Le Nozze di Figaro’, a ‘Madamina’ del ‘Don Giovanni’ fino a Rossini, di cui eseguirà ‘Largo al factotum’ da ‘Il barbiere di Siviglia’”.

