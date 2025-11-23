Coppa Davis, arrivano i commenti di Sinner e Alcaraz

BOLOGNA – Italia per la terza volta consecutiva (la quarta nella storia della competizione) vincitrice della Coppa Davis. Un successo straordinario arrivato senza il numero due al mondo, la stella Jannik Sinner.

Il commento dell’altoatesino, però, non si è fatto attendere, mandando via Instagram le congratulazioni: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, ha scritto.

LE CONGRATULAZIONI DI ALCARAZ, MUSETTI FESTEGGIA DAVANTI ALLA TV

“Congratulazioni all’Italia per un’altra Davis. Molto orgoglioso dei nostri. Molto grandi”. Carlos Alcaraz affida ai social un messaggio per gli azzurri campioni del mondo e per i suoi compagni di squadra della Spagna, usciti a testa alta dalle Final Eight. Di altro tenore le parole, affidate a Instagram da Lorenzo Musetti, che pubblica un video con il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: “Che bravi, avete fatto la storiaaaa”.

LA SPAGNA DELUSA NON PERDE LO STILE: “PUBBLICO PERFETTO”

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi”. La Spagna delusa non perde lo stile, si complimenta con l’Italia e anche con il pubblico, che non è sempre stato impeccabile durante il match tra Jaume Munar e Flavio Cobolli. “E’ difficile giocare in Italia contro l’Italia, ma non è un alibi. E’ stato un grande anno in Davis per i ragazzi, sono orgoglioso di loro”, dice in conferenza stampa il capitano delle furie rosse, David Ferrer. “Il pubblico è stato perfetto. Non ha disturbato, hanno tifato per l’Italia, ma c’era una grande atmosfera”, sono le parole di Munar.