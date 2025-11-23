Quarto mondiale per l’Italia, l’eroe Flavio Cobolli: “Ho provato a fare come i campioni del 2006, tutto il giorno alla PlayStation”

BOLOGNA – “Abbiamo provato a fare come i campioni del 2006, tutto il giorno alla PlayStation”. Se è così come racconta Flavio Cobolli a fine partita, emulare la nazionale di calcio campione del mondo ha funzionato.
“Fateme parla’. Aho”, scherza in romanesco cercando di parlare mentre i 10.500 della Super Tennis Arena non smettono di festeggiare la terza Coppa Davis conquistata dall’Italia, che ha tremato, ma non ha lasciato alla Spagna nemmeno un punto.
“Non so che dire, questo era il mio sogno, il sogno di tutti noi. Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita. Non so che dire, dico solo che siamo i campioni del mondo”, grida al microfono.
ITALIA DEI RECORD SUL TETTO DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA
Italia sul tetto del mondo per la quarta volta nella storia. Dopo la prima vittoria nel 1976 in Cile, la nazionale azzurra domina la Coppa Davis da tre stagioni, con tre vittorie consecutive nel 2023, 2024 e nel 2025. Un filotto che non si ripeteva dal 1972.
La nazionale di Filippo Volandri, senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sconfigge la Spagna orfana di Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio due giorni prima dell’inizio del torneo. Matteo Berrettini liquida Pablo Carreno Busta 6-3/6-3, Flavio Cobolli mette a segno il punto decisivo in rimonta chiudendo con lo score 1-6/7-6/7-5.