Italia-Spagna, finale di Coppa Davis: dove vederla in tv e come funziona. Binaghi rilancia: “Serve più tennis in chiaro, anche negli Slam”

BOLOGNA – La finale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Spagna è in corso a Bologna, con il primo singolare che vede in campo Matteo Berrettini per l’Italia. Il match, molto atteso dal pubblico azzurro, segna l’inizio dell’ultimo atto della competizione, con il Paese intero che guarda a un possibile trionfo storico.

DOVE VEDERE LA FINALE

L’evento è trasmesso in chiaro su Rai 1, scelta che restituisce al tennis una vetrina rarissima nel panorama della televisione generalista italiana. La finale è visibile anche su SuperTennis, mentre in streaming sarà disponibile su RaiPlay e su SuperTenniX, la piattaforma della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Una serata dunque in cui il tennis torna protagonista sulla tv pubblica, e non solo per gli appassionati.

COME FUNZIONA LA COPPA DAVIS

La fase finale della Davis, il tabellone “Final 8”, prevede un formato snello: due singolari ed eventuale doppio decisivo in caso di 1–1.

BINAGHI: “UN SOGNO VEDERE IL TENNIS SU RAI 1, ORA SERVE LO STESSO IMPEGNO PER GLI SLAM”

Nel giorno della finale, a Bologna, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, è tornato sul tema della visibilità televisiva del tennis in Italia. Un tema che diventa centrale proprio in occasione di una Davis finalmente trasmessa in chiaro.

Ecco il passaggio integrale del lancio della Dire:

“Vedere il tennis che monopolizza per una serata il principale canale della tv di Stato è un sogno che si avvera”, ammette Binaghi, tornando sul tema – annoso – della presenza del tennis sulle reti nazionali, in particolare quando si parla di Slam e ATP Finals.

La Davis è stata trasmessa solo dalle semifinali di venerdì. “È una bella storia tra noi e la Rai sulla Davis, siamo titolari dei diritti e li abbiamo presi per farci riconoscere la visibilità riconosciuta alla nazionale di calcio. Credo che Cobolli non abbia niente di meno di Scamacca”, ironizza il presidente.

“È una nostra grande vittoria essere riusciti per la prima volta a prendere la vetrina più importante; per le ATP Finals la cosa è più complessa”, ricorda, spiegando che i diritti delle Finals di Torino appartengono all’ATP.

E lancia un messaggio preciso:

“Siamo fiduciosi che organismi importanti mettano in secondo piano la profittabilità dei loro asset rispetto alla promozione del tennis. Oggi ci sono Italia e Spagna: se Alcaraz arriva in semifinale al Roland Garros, gli spagnoli hanno il diritto di vedere in chiaro il loro beniamino, mentre gli italiani non hanno lo stesso diritto. La passione che c’è oggi andrebbe cavalcata. Quello che ha fatto l’amministratore delegato della Rai dovrebbe farlo il Governo”, conclude.