Coppa Davis ancora a Bologna il prossimo anno: “Ma il futuro dipende dal governo”

BOLOGNA – L’idea è restare per tre anni e poi magari anche per i prossimi due. Per ora, è certo che le Final Eight della Coppa Davis resteranno a Bologna anche il prossimo anno.

“Sicuramente l’anno prossimo. Abbiamo confermato con l’Itf, d’altro canto non si può terminare una manifestazione così importante senza sapere l’anno successivo dove si andrà a giocare. Tra l’altro, avremo un bellissimo palazzetto nuovo che, di fatto, inaugureremo. Il futuro, naturalmente, dipende dal governo, oltre che dalla Regione“, mette le mani avanti il presidente della Federazione italiana di tennis e padel, Angelo Binaghi, a margine della conferenza stampa con il governatore Michele de Pascale.

“Noi speriamo magari di estendere questo periodo, così come siamo riusciti a fare per le Finals, quindi anziché tre anni magari farli diventare quattro o cinque. Dopodiché, è il governo che sostiene questa manifestazione, quindi vedremo col governo quale sarà la sede più opportuna. Però, bisogna fare un po’ quello che ha fatto Torino, bisogna di anno in anno cercare di meritarsela, tenersela stretta. Non credo che a Bologna ce ne siano tantissime di cose del genere, no?”, avverte Binaghi, che ha chiesto un maggior coinvolgimento della città nell’evento.

“Deve crescere il coinvolgimento della città. A Torino si respira più tennis di quanto si sia respirato a Bologna per questa prima volta. La passione del pubblico faciliterà un coinvolgimento sempre maggiore”, prevede il numero uno della Fitp, che non avrebbe voluto avere certezze sul nuovo impianto che sorgerà in Fiera a Bologna (pensato per ospitare le partite casalinghe della Virtus Basket), per poter mettere da subito in vendita i biglietti per il prossimo anno.

“Sul nuovo palazzetto contiamo di avere la mappa definitiva entro pochi giorni, capienza esatta la sapremo più avanti: dovrebbe essere più grande e con più servizi”, fa sapere.

“Quando ci sono 10.500 spettatori paganti al giorno è giusto ed è bello che ci siano criticità, soprattutto se questo succede per la prima volta. Questo è uno stadio che noi affrontiamo per la prima volta come logistica e, come abbiamo saputo fare prima a Roma, poi a Milano con le Next Gen, adesso a Torino con le Finals, sapremo migliorare di anno in anno perché l’esperienza sia sempre più coinvolgente, ma anche piacevole”, aggiunge. “Siamo molto soddisfatti di questo primo anno in Italia e non vediamo l’ora di collaborare per il futuro”, ha detto il presidente dell’Itf, David Haggerty.

“E’ stato fatto un ottimo lavoro, i feed-back dai team sono molto buoni. È la continuazione di quanto fatto a Malaga negli anni scorsi. Siamo arrivati in Italia nel momento giusto, il cui il tennis italiano sta brillando. Ci saranno altri due anni di grande tennis qui a Bologna”, assicura l’ex tennista Feliciano Lopez, direttore del torneo.