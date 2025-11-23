Migliaia a Roma contro la violenza di genere. Cortellesi: “Sconforto per le parole di Nordio”

ROMA – Nella giornata della mobilitazione di ‘Non Una di Meno’ contro la violenza di genere, che ha visto migliaia di persone sfilare nel centro di Roma, l’attrice Paola Cortellesi ha preso parte al corteo lanciando un messaggio forte e chiaro.

L’attrice ha sottolineato la presenza massiccia di giovani e di uomini al fianco delle donne: “Ci sono tantissimi giovani e soprattutto tantissimi uomini, a camminare con noi e a ricordare che ogni considerazione sulla violenza di genere non è una considerazione contro gli uomini, ma, anzi, siamo qui a camminare tutti insieme“.

Cortellesi non ha risparmiato, però, una critica verso il linguaggio usato da alcuni esponenti istituzionali, in particolare verso il ministro Carlo Nordio: “Da cittadina arriva un po’ di sconforto– dichiara –Se mi baso sulle sue parole sento che non c’è una voglia di andare avanti sull’educazione sessuo‑affettiva nelle scuole che richiede tutto un altro tipo di società”.

La manifestazione di ieri muoveva dall’appello di ‘Non Una di Meno’ per una rivoluzione culturale fondata sulla prevenzione e sull’educazione, con lo slogan “Sabotiamo le guerre e il patriarcato”. Le strade del centro di Roma si sono animate con slogan, musica e cori mentre si chiedeva un impegno concreto contro la violenza di genere, in tutte le sue forme.