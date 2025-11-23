domenica 23 Novembre 2025

A Roma cortei e gare sportive: strade chiuse e bus deviati

A Roma oggi 23 novembre cortei e gare sportive. Previste chiusure stradali e deviazioni dei bus: ecco le informazioni

Data pubblicazione: 23-11-2025 ore 8:59Ultimo aggiornamento: 23-11-2025 ore 9:13

ROMA – A Roma oggi, dalle 15 alle 18, un corteo sfilerà invece da largo Beato Placido Riccardi a via Passino attraversando viale Baldelli, via Giustiniano Imperatore, via Leonardo da Vinci, via Giovannipoli, via Cravero e piazza Bartolomeo Romano. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

Dalle 15 alle 19, poi, una manifestazione sfilerà da piazza dell’Esquilino a piazza di Porta San Giovanni. Il corteo percorrerà via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

E’ in programma anche una gara podistica con partenza da piazza Bonomelli. Previste chiusure al traffico dalle 7,30 alle 12,30. Tra le strade interessate, viale Massaia, via Persico, ponte Spizzichino e via Pullino, via delle Sette Chiese, via Rho e piazza Oderico da Pordenone. Bus deviati.

In mattinata infine, tra le 10 e le 12.30, è in programma una manifestazione sportiva con partenza da piazza del Colosseo e arrivo su via dei Fori Imperiali. Tra le strade interessate via di San Gregorio, viale Aventino, Piramide e via Marmorata, lungotevere Aventino, piazza Bocca della Verità e via del Teatro Marcello. Bus deviati.

