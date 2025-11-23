domenica 23 Novembre 2025

VIDEO | Elodie e Annalisa insieme sul palco: il duetto in omaggio a Ornella Vanoni

Un tributo a una delle figure più influenti della musica italiana scomparsa venerdì sera che ha entusiasmato il pubblico

di Serena TropeaData pubblicazione: 23-11-2025 ore 8:42Ultimo aggiornamento: 23-11-2025 ore 8:43

ROMA – Ieri sera, il pubblico romano al concerto di Annalisa ha vissuto un momento che è subito diventato virale sui social: la cantante ha invitato sul palco del Palazzetto dello Sport l’amica e cantante Elodie per un duetto dedicato a Ornella Vanoni. L’esibizione, nata da un’idea condivisa tra le due artiste, è stata presentata come un tributo a una delle figure più influenti della musica italiana scomparsa venerdì sera.

Secondo quanto raccontato dalle protagoniste, la collaborazione era in programma da tempo, ma la scelta del brano è avvenuta soltanto poche ore prima del concerto. La decisione è ricaduta su ‘L’appuntamento‘, uno dei classici più noti del repertorio di Vanoni e tra i più riconosciuti dal pubblico. Annalisa ha spiegato che la scelta del brano rappresentava il modo più naturale per rendere omaggio a un’artista che ha segnato la storia della musica italiana.

