L’oroscopo di domenica 23 novembre 2025

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non è una situazione difficile, ma è chiaro che da qualche mese sei sottoposto a prove continue personali, familiari e fisiche. Cerca di evitare complicazioni, vorresti cambiare vita ma attenzione alle persone false e ai passi azzardati.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Se negli ultimi mesi ci sono stati ritardi per una vertenza, una questione legale o una compravendita, dalle prossime settimane si sbloccano molte cose.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Sentirsi un po’ agitati o nervosi è quasi normale. Dispute d’amore.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Devi tagliare tutti i riferimenti inutili, chiudere le situazioni difficili; può salire una certa rabbia soprattutto se c’è qualcuno che cerca di frenarti, di imporsi, possibili discussioni.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Utile in questo periodo guardare il futuro con ottimismo, non essere troppo severo con tutti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
In serata riguadagni energia. Dal punto di vista emotivo una giornata agitata ma in senso positivo.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Le passioni dovrebbero sempre avere un grande ruolo nella tua vita, ma non è facile viverle in maniera forte, emozionante. Lascia sfogare chi ce l’ha con te ma mantieni le tue posizioni a qualsiasi costo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Maggiore tranquillità, sicurezza e facilitazioni che si verificano nell’ambito della vita quotidiana. Il desiderio raddoppia, chi ha una coppia da tempo la legalizza o fa scelte importanti.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Buona giornata, puoi programmare al meglio quello che vuoi fare nel tempo libero. In amore favoriti i giovani e le persone sole.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Il cuore batte forte, emozioni in pista. E’ difficile che qualcuno possa tenere testa o bloccarti, proprio oggi può arrivare una risposta.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
E’ una giornata un po’ stancante, devi cercare di lasciare spazio al divertimento. Non agire di fretta.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata molto attiva per quanto riguarda l’amore. Il problema è capire cosa vuoi davvero, ma anche in questo caso arriverà presto una buona illuminazione.