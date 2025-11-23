F1, al Gp di Las Vegas Verstappen ‘azzarda’ e vince. Ma Norris vede il Mondiale

ROMA – ‘L’azzardo’ ha premiato Max Verstappen nel Gp di Las Vegas. Il pilota della Red Bull ha trionfato grazie a una partenza in cui ha rischiato l’incidente per infilare Lando Norris che era in pole. Manovra riuscita e primo posto anche alla bandiera a scacchi. Per lui la seconda vittoria su questo circuito, la 69esima in carriera. Il britannico della McLaren ha chiuso alle sue spalle, ma ha allungato in testa al Mondiale rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, quarto: 30 punti di vantaggio a due Gran Premi dalla fine sono una bella ipoteca sul titolo. A completare il podio, e a potere fare con gli altri il giro d’onore su una Cadillac rosa realizzata con i Lego, è stato George Russell con la Mercedes.

Da segnalare anche il quinto posto (con penalizzazione) di Kimi Antonelli con l’altra Mercedes, protagonista di una bella rimonta dalla 17esima posizione. Poi le Ferrari, con Charles Leclerc sesto e Lewis Hamilton decimo, nell’ennesimo Gp un po’ anonimo per le ‘Rosse’ di Maranello.

Si torna in pista il 28-30 novembre in Qatar, penultimo appuntamento della stagione.

La classifica Piloti: Norris 408 punti, Piastri 378 e Verstappen 366 nei primi tre posti; Leclerc e Hamilton sono rispettivamente quinto (222 punti) e sesto (149).

La classifica Costruttori: McLaren con 786 punti (campione), Mercedes seconda a 423, Red Bull terza con 391 e Ferrari a 371.