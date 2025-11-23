Le previsioni meteo di domenica 23 novembre 2025

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Poche ore di tregua dalle precipitazioni. Giornata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Gelate diffuse mattutine al Nord, anche in pianura. Tempo instabile sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento su Liguria e alta Toscana con pioviggine, poi su tutto il Nord dove nevicherà in collina in nottata a ovest.

NORD

Breve fase più asciutta e soleggiata. Giornata molto fredda con un risveglio sottozero su gran parte delle regioni. Il tempo sarà inizialmente soleggiato con nubi sparse, poi, nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà sulla Liguria con pioviggine, quindi verso sera e notte su tutto il Nord con neve debole in collina su Piemonte e Lombardia. Venti che girano da Libeccio.

CENTRO e SARDEGNA

Temporaneo aumento della pressione, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Farà piuttosto freddo al mattino. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana e Sardegna con pioviggine, in tarda serata anche sul Lazio. I venti girano da Libeccio, intensificandosi nel corso della notte.

SUD e SICILIA

La pressione è bassa sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata molto nuvolosa e con piogge sparse sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio tenderà a migliorare su questi settori, mentre in serata tornerà a peggiorare su tutto il settore tirrenico. Nubi irregolari sul resto delle regioni. I venti iniziano a soffiare da Libeccio, via via più forti.