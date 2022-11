Dal Friuli Venezia Giulia un e-book per far imparare l’italiano ai bambini ucraini

TRIESTE – Un e-book per aiutare i bambini ucraini fuggiti dalla guerra e accolti in Friuli Venezia Giulia ad apprendere la lingua italiana. È l’iniziativa editoriale “A scuola con noi”, promossa dal Comune di Pordenone e dall’associazione culturale Panorama, ideato da Chiara Vergani, presentata oggi al presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, su sollecitazione della consigliera Mara Piccin di Forza Italia, alla presenza dell’autrice, di Gianni Furlan presidente di Panorama e di Giovanna Favret, consigliere comunale a Pordenone.

Vergani ha spiegato di voler “unire le forze provenienti da varie città e paesi della nostra nazione” per “dar vita a un progetto che ha portato alla realizzazione di testi digitali divisi in sezioni dedicate all’apprendimento della lingua italiana, alle fiabe per i più piccoli, alla musica ma anche a una sezione specifica per la formazione degli insegnanti. Un lavoro ampio e strutturato che vuole proporsi di coadiuvare l’operato degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche di essere riferimento per le donne adulte ucraine”.

Per Zanin si tratta di “un lavoro meritorio, appassionato, molto attuale che svolge un servizio di integrazione e che merita la massima attenzione poiché nato dal desiderio di una cittadina di dare una risposta a una necessità nata all’improvviso. Un progetto che complessivamente propone 21 e-book, per la cui realizzazione hanno contribuito diversi professionisti italiani e stranieri, e che ci impegniamo a divulgare con i mezzi a nostra disposizione”.

