VIDEO | Incidente sconvolgente, a Bologna è caduta una gru

BOLOGNA – Tragedia sfiorata a Bologna, dove oggi intorno alle 13 è caduta una gru in via Marzabotto, non lontano dall’ospedale Maggiore: fortunatamente non ci sono stati feriti. Il video che sta girando mostra la gru stesa a terra e un capannello di persone intorno. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

La gru si trovava all’interno di un cantiere: la gru, cadendo, è andata a sbattere in prima battuta contro il palazzo di fronte ma nessun residente è rimasto colpito. Il palazzo avrebbe riportato alcuni danni (alcuni siti parlano di un terrazzo sfondato). Una volta caduta a terra, sulla strada, fortunatamente non ha colpito nessun pedone.

