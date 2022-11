Il caso Saman a Chi l’ha visto: audio e filmati e documenti inediti

ROMA – A Novellara sono iniziate le operazioni di recupero dei resti umani, con ogni probabilità appartenenti a Saman Abbas – la 18enne pakistana, scomparsa nell’aprile 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato. Intanto il padre è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, omicidio e soppressione di cadavere. Ma che fine ha fatto sua madre Nazia?

La vicenda sarà al centro della puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 23 novembre alle 21.25 su Rai 3, che fornirà filmati, audio e documenti inediti sull’omicidio della ragazza pakistana. E poi la scomparsa di Greta, la cantante di cui non si hanno più notizie da giugno: l’appello della sua rock band. Inoltre, in diretta la mamma di Santina, la bambina di sei anni scomparsa da Palermo mentre giocava con la sorellina. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

