VIDEO| Una clip in esclusiva da ‘Non sposate le mie figlie 3’

ROMA – Torna con un terzo capitolo l’acclamata saga diretta da Philippe De Chauveron con Christian Clavier e Chantal Lauby, che si è aggiudicata un posto nella Top 100 dei maggiori successi della storia del cinema in Francia e che ha divertito milioni di spettatori in tutto il mondo.

LA STORIA

Questa volta, in ‘Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3’, dall’1 dicembre al cinema con 01 Distribution, i coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio. Per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni. Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno ‘in famiglia’ che si preannuncia movimentato! Incomprensioni, equivoci e colpi di scena: gli ingredienti per ridere di cuore ci sono tutti!

LA CLIP ‘OPERA D’ARTE’

La nausea di Claude sarà colpa dei quadri o dei ravanelli? Al vernissage di Ségolène l’intera famiglia Verneuil sembra avere qualche perplessità sulle opere esposte, perfino il cagnolino Claudice. Per fortuna, però, il grande collezionista d’arte Helmut Scheffer apprezza la sua pittura.

Il film è un’esclusiva per l’Italia Italian International Film – Gruppo Lucisano.

