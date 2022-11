Acqua e luce con allacci abusivi, coniugi indagati in Ogliastra

CAGLIARI – Bollette stratosferiche per una famiglia ogliastrina di quattro persone, ma in questo caso i rincari energetici non c’entravano nulla. A far lievitare i costi dei malcapitati, un ingegnoso sistema di allacci abusivi di energia elettrica e acqua nella loro abitazione -collegati alla casa di due coniugi, ora indagati- scoperti dai Finanzieri di Arbatax dopo mesi di attività investigativa. I due -attraverso un impianto collegato alla rete Enel, e un pozzetto collegato alla rete idrica- per mesi hanno usufruito dei consumi della famiglia, che infatti lamentava bollette non in linea con gli standard e le statistiche nazionali. I coniugi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Lanusei per il reato di furto aggravato che prevede la reclusione fino a sei anni di carcere.

Al termine degli accertamenti nell’abitazione dei coniugi, e dopo un decreto di ispezione emesso dalla Procura ogliastrina che ha diretto le indagini, i Finanzieri, aiutati dal personale tecnico delle società erogatrici del servizio, Enel e Abbanoa, hanno potuto confermare le manovre dei due per bypassare i contatori. Per quanto riguarda l’elettricità, tramite un impianto creato abusivamente e collegato alla rete Enel, mentre sul servizio idrico i militari hanno scovato un pozzetto nel cortile collegato alla rete con un tubo in polietilene servito da una saracinesca e da un pressostato per la regolazione della pressione. Dalle diverse prove effettuate, è emerso come, nonostante la chiusura del contatore principale e quindi con la totale disconnessione dalla rete idrica pubblica, l’acqua raggiungeva una cisterna posizionata nel giardino all’interno dell’abitazione, bypassando, anche in questo caso, il contatore.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it