Giubileo, Gualtieri: “Risorse e opere bloccate, Meloni firmi Dpcm”

ROMA – “Abbiamo le risorse potenzialmente utilizzabili per realizzare gli investimenti necessari per il Giubileo, le abbiamo progettate e ho inviato il piano dettagliato che ho predisposto in quanto commissario: il piccolo dettaglio è che non le possiamo ancora spendere perché attendiamo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sblocchi e approvi il piano“. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo all’assemblea nazionale dell’Anci in corso alla Fiera di Bergamo.



“Siamo in una situazione di preoccupazione, perché già spendere le risorse con i mesi di anticipo che erano previsti, con il decreto che sarebbe dovuto arrivare a giugno, sarebbe stato sfidante- ha sottolineato Gualtieri- Ma fare opere importanti con sei mesi in meno e far sì che siano tutte pronte per il 31 dicembre 2024 sarà particolarmente sfidante. Una sfida che comunque sono pronto ad affrontare, ma per farlo dobbiamo avere il decreto che ci consente di spendere le risorse: siamo tutti in attesa, speriamo che la Capitale venga messa a breve nelle condizioni di poter realizzare le opere necessarie per il Giubileo”.

