La frecciata di Grillo a Conte: “Specialista di ‘penultimatum'”

ROMA – Scambio di battute tra Beppe Grillo e il leader del M5s, Giuseppe Conte.

In videocollegamento con una conferenza stampa M5s alla Camera sulla fase 2 delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), Grillo ha salutato l’ex premier con un filo di ironia: “Vedo Conte, che è un gentleman, uno che non riesce a dare degli ultimatum, è uno dei più grandi specialisti di penultimatum mai visti“.

Ma l’ironia del comico genovese non risparmia neanche i ‘suoi’ parlamentari: “Siamo gli unici che possiamo fare questa transizione perché non abbiamo interessi su niente. Siamo dei dilettanti straordinari e la storia l’hanno fatta sempre i grandi dilettanti“.

Composta la reazione di Conte che, sollecitato dai cronisti: “Mi pare che Grillo, sul piano della comunicazione, abbia una visione non molto ortodossa, già in passato ha dimostrato di non essere legato molto ad apparizioni TV. Sulla RAI non c’è stata alcuna divergenza”.