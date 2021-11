Trent’anni senza Freddie Mercury, il 24 novembre il film ‘Bohemian Rhapsody’ in tv

ROMA – Il 24 novembre del 1991 se ne andava Freddie Mercury, icona musicale senza tempo e frontman dei Queen. A trent’anni esatti dalla sua scomparsa Rai1 omaggerà la rockstar con una prima visione tv da Oscar: mercoledì 24 novembre alle 21.25 in prima tv andrà in onda il film “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer, interpretato da Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen. Vincitore di 4 Academy Award e campione di incassi al cinema, il film segue la parabola artistica e la vicenda umana di Freddie Mercury, che, sfidando, stereotipi e convenzioni, da semplice addetto ai bagagli dell’aeroporto di Heahtrow, diventa una star musicale mondiale. “Bohemian Rhapsody” si sofferma, in particolare, sulle performance più emozionanti della rock band, fino all’iconico concerto Live Aid del 1985, che consegnò la band alla storia del rock.



A seguire, a mezzanotte su Rai5, Rai Cultura propone invece il documentario “Queen: dagli esordi a Bohemian Rhapsody” che approfondisce la nascita della canzone forse più emblematica dei Queen. Dopo gli inizi faticosi, il gruppo trova il successo con il quarto album, “A Night At The Opera”, lanciato soprattutto dal singolo “Bohemian Rhapsody”, una canzone formata da tre parti ben distinte che esprimono le diverse anime del gruppo: il rock duro, l’ispirazione melodica e l’orchestrazione, con un tocco di bizzarria. Il brano raggiunge un pubblico vastissimo, grazie al video, e diventa in qualche modo il testamento artistico di Freddie Mercury.