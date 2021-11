A Gustus le eccellenze di Napoli e Campania, Pignataro: “Un premio alla ‘resistenza’ dei pizzaioli”

NAPOLI – “È stata premiata la costanza nel tempo di molti pizzaioli, la loro capacità di resistere a questo periodo così difficile e la loro continua ricerca della qualità”. Così il giornalista Luciano Pignataro che oggi, nel corso della settima edizione di Gustus alla Mostra d’Oltremare di Napoli, ha consegnato un riconoscimento, nato in collaborazione tra Gustus e Il Mattino, alle eccellenze di Napoli e della Campania.



“La differenza tra una pizzeria importante e una improvvisata – ha spiegato – sta nella digeribilità dell’impasto e nella ricerca dei prodotti di qualità: quando ci si accontenta di prodotti che costano meno vuol dire che non c’è vero amore per questo lavoro, ma solamente l’intenzione, legittima, di guadagnare senza però dire niente di nuovo gastronomicamente e culturalmente al pubblico”.

CONSORZIO BUFALA CAMPANA: “GUSTUS UNICO EVENTO SETTORE AREA DOP”

“La fiera è un appuntamento strategico per il Consorzio perché è l’unico evento del settore nella nostra area Dop, Campania, Lazio e Puglia. Oggi in questo spazio presentiamo la quinta edizione del corso per addetti alle produzioni lattiero-casearie tenuto dalla scuola professionale del Consorzio di tutela accreditata alla Regione Campania”. Così Alessandro Garofalo, docente della scuola professionale per addetti alle lavorazioni lattiero-casearie del Consorzio di tutela della Mozzarella di bufala campana, oggi a Gustus alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’evento ‘A scuola di mozzarella dop, l’offerta formativa del Consorzio’.