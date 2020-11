Violenza sulle donne, la testimonianza della chirurga in prima linea: “Aumentano fratture e strozzamenti”

di Silvia Mari e Annalisa Ramundo

ROMA – “Mi mancava l’aria, cercavo di togliere le sue mani dal collo”. A dirlo e’ una delle donne che Maria Grazia Vantadori, chirurga del Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo Borromeo di Milano, accoglie, cura e salva. “È terribile ascoltare quella loro sensazione di morte imminente”, ha spiegato intervistata da DireDonne. In questo periodo di restrizioni per il virus, il grande pericolo è “l’isolamento di queste donne”, che quando arrivano in ospedale, ha raccontato la chirurga, “spesso sono ancora in uno stato di limbo, non sanno ancora se vogliono andar via o restare con l’uomo che le maltratta”.

Dal Covid in poi è tutto diverso, tra i cambiamenti della vita sociale, familiare e la paura di accedere all’ospedale per il rischio di contagio. “Oggi arrivano donne che hanno sul corpo segni di aggressioni di maggiore violenza– ha spiegato Vantadori- vedo lesioni procurate da episodi di violenza maggiore come fratture al naso e molti tentativi di strozzamento”.

La chirurga, che da 30 anni lavora in Pronto Soccorso, è nel “Comitato scientifico della rete REAMA (Rete per l’empowerment e l’auto mutuo aiuto delle donne), ed e’ “referente per il Centro di Ascolto Soccorso Donna dell’ospedale San Carlo Borromeo, che è di fatto il primo ‘sportello’ pubblico del territorio nazionale. Si chiamava un tempo- ha ricordato- Soccorso Rosa, nato da un mio progetto negli anni duemila e confluito poi in Soccorso Donna che unisce oggi due realtà: un Centro di ascolto e salute per le donne immigrate e il Centro che si occupa di maltrattamenti in ambito familiare. Queste due realtà hanno due distinte équipe che lavorano in stretta simbiosi”. Nel Centro che si occupa di violenza domestica “ci sono un’infermiera, le psicologhe, un’assistente sociale, io sono la referente del Pronto Soccorso e la responsabile di tutta l’Unità operativa semplice CASD (Centro ascolto soccorso donna), la dottoressa Hassibi Parvaneh”. Il ruolo di Vantadori e di tutto il Centro e’ quello di essere “trade union tra l’ospedale pubblico e il sociale, la rete antiviolenza di Rozzano e di Milano, dove queste donne vanno indirizzate e prese in carico”.

Al Pronto soccorso, questo soprattutto prima del Covid, le donne “arrivavano accompagnate da amici, familiari o Forze dell’Ordine– ha detto la chirurga– E quando arrivano sono lì per farsi refertare. A differenza di altre violenze la lesione fisica è per forza leggibile, in questo senso la violenza sulle donne è un problema sanitario e non solo sociale. Arrivano in ospedale con sentimenti contrastanti: rabbia, tristezza, dolore fisico”.

Nel segno lasciato dal pugno, dal tentativo di strangolamento c’è “la lesione da refertare” ha sottolineato Vantadori, ma “c’è una richiesta d’aiuto che va anche oltre. Spesso poi ci sono i figli che a tutto questo hanno assistito“. Oggi “con l’online è tutto più difficile. Noi come Centro- ha detto Vantadori- abbiamo in carico 150 pazienti che supportiamo. Aspettiamo che siano loro a chiamare e sanno che possono venire in qualsiasi momento. Il mio ospedale ha un’utenza di circa 400mila persone, immaginarsi quanto sommerso c’è- ha detto- Quelle 150 sanno già cosa vogliono, hanno già un percorso, ma per tutte le altre, oggi più che mai, e’ complicato. Le campagne che ci sono non sono sufficienti e a mio avviso– ha concluso la chirurga– la violenza va intercettata all’asilo, anche nella consapevolezza delle bambine, e alle elementari. Nell’adolescenza è già tardi”.