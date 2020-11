A Roma chiusa la Metro C per assenza di personale

ROMA – Linea C della Metropolitana di Roma completamente ferma su tutto il percorso. Il disservizio è causato dall’indisponibilità del personale. A causa dello stop alla circolazione dei treni si registra un forte aumento del traffico sulla via Casilina. Dalla stazione di San Giovanni a quella di Pantano, e viceversa, sono stati attivati bus sostitutivi.

LEGGI ANCHE: A Roma mercoledì 25 novembre è sciopero dei trasporti: a rischio bus, metro e ferrovie

ATAC: “FAREMO ACCERTAMENTI”

Atac svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità.