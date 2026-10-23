venerdì 23 Ottobre 2026

“Rischio elevato per manifestazioni e proteste a Roma e in altre città”: allerta dell’Ambasciata Usa

Si consiglia ai propri connazionali di "evitare i percorsi dei cortei e le zone limitrofe" in particolare per la giornata di domani. Tre le iniziative segnalate con le relative location

Data pubblicazione: 23-10-2026 ore 22:58Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 ore 23:01

ROMA -“Il rischio di manifestazioni e proteste a Roma e in altre grandi città italiane rimane elevato per il fine settimana del 24 ottobre 2026, in particolare sabato. Le autorità locali raccomandano vivamente di evitare i percorsi delle manifestazioni e le zone limitrofe a Roma sabato 24 ottobre”: l’alert per i cittadini statunitensi in Italia arriva dall’Ambasciata degli Usa a Roma e viene divulgato attraverso i propri canali web e social.

In particolare, l’ambasciata elenca dove e quando si terranno tre distinte manifestazioni in programma a Roma (nonostante il Movimento 17 ottobre abbia comunicato che i dettagli sarebbero stati diffusi solo all’ultimo agli stessi partecipanti). Ecco le indicazioni dei luoghi da evitare secondo l’ambasciata Usa:
Alle 10:30 “Sblocchiamo tutto” di Azione Universitaria e Azione Studentesca. Una marcia programmata da piazza della Libertà lungo via Cola di Rienzo fino a piazza Risorgimento.
Alle 14:00: Fuori l’ Italia dalla guerra. Una marcia programmata da Piazza della Repubblica oltre la Stazione Termini e lungo Via Cavour e Via dei Fori Imperiali verso il Colosseo.
15:00: Movimento 17 Ottobre. Una possibile manifestazione stazionaria al Circo Massimo.

“Le autorità locali- prosegue l’alert- potrebbero intensificare le misure di sicurezza, tra cui la chiusura di strade, restrizioni al traffico o una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree in cui sono previste le manifestazioni”. Si consiglia dunque di evitare le manifestazioni e i grandi assemblamenti nelle zone sopra elencate, seguire i media italiani, prepararsi a modificare i propri programmi.

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