“Rischio elevato per manifestazioni e proteste a Roma e in altre città”: allerta dell’Ambasciata Usa

ROMA -“Il rischio di manifestazioni e proteste a Roma e in altre grandi città italiane rimane elevato per il fine settimana del 24 ottobre 2026, in particolare sabato. Le autorità locali raccomandano vivamente di evitare i percorsi delle manifestazioni e le zone limitrofe a Roma sabato 24 ottobre”: l’alert per i cittadini statunitensi in Italia arriva dall’Ambasciata degli Usa a Roma e viene divulgato attraverso i propri canali web e social.

In particolare, l’ambasciata elenca dove e quando si terranno tre distinte manifestazioni in programma a Roma (nonostante il Movimento 17 ottobre abbia comunicato che i dettagli sarebbero stati diffusi solo all’ultimo agli stessi partecipanti). Ecco le indicazioni dei luoghi da evitare secondo l’ambasciata Usa:

Alle 10:30 “Sblocchiamo tutto” di Azione Universitaria e Azione Studentesca. Una marcia programmata da piazza della Libertà lungo via Cola di Rienzo fino a piazza Risorgimento.

Alle 14:00: Fuori l’ Italia dalla guerra. Una marcia programmata da Piazza della Repubblica oltre la Stazione Termini e lungo Via Cavour e Via dei Fori Imperiali verso il Colosseo.

15:00: Movimento 17 Ottobre. Una possibile manifestazione stazionaria al Circo Massimo.

“Le autorità locali- prosegue l’alert- potrebbero intensificare le misure di sicurezza, tra cui la chiusura di strade, restrizioni al traffico o una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree in cui sono previste le manifestazioni”. Si consiglia dunque di evitare le manifestazioni e i grandi assemblamenti nelle zone sopra elencate, seguire i media italiani, prepararsi a modificare i propri programmi.