La magia di Ronaldihno nel derby Ravenna-Forlì: quando e dove rivederlo in campo

RAVENNA – Prima le indiscrezioni sull’ingaggio, l’attesa da “non succede, ma se succede…”, fino all’annuncio del 23 giugno. Con tanto di presentazione hollywoodiana il 20 agosto a Marina di Ravenna con una festa in riva al mare. Poi la rincorsa alla data della sua prima apparizione in campo per un match di campionato e anche qualche dubbio su un suo reale utilizzo. Il circoletto rosso sul calendario però qualcuno comincia a segnarlo, su domenica 15 novembre, ore 17.30 derby casalingo con il Forlì. E oggi arriva la conferma: Ronaldinho torna in campo.

Il fuoriclasse brasiliano, acquistato quest’estate dal Ravenna Football club, vivrà la sua “prima volta” in Romagna allo stadio Bruno Benelli contro il Forlì domenica 15 novembre. Lo ventila oggi il sindaco Alessandro Barattoni al forum Fattore R di Confindustria Romagna e dalla società del patron Ignazio Cipriani arriva la certezza. “La leggenda brasiliana” vestirà la maglia numero 10, con il logo dedicato R10, del Ravenna Fc nel derby contro il Forlì di domenica 15 novembre, per il girone B della serie C.

“Un appuntamento che porterà gli occhi del mondo sullo Stadio Bruno Benelli”. E aprirà “un nuovo capitolo di una storia che continua a sorprendere”. Magari condito dal 300esimo gol che “Dinho” rincorre.

Di certo le tribune del Benelli bolliranno di passione per le giocate di chi “appartiene a quella rara categoria di campioni capaci di trasformare il calcio in felicità: un gesto inatteso, un’invenzione, un sorriso che ha unito stadi e generazioni”. Per Ravenna, conclude la società, sarà una giornata “destinata a entrare nella memoria del club e dei suoi tifosi. Per gli appassionati di tutto il mondo l’occasione di ritrovare in campo uno dei protagonisti più amati della storia del calcio”. Ex Barcellona, ex Milan, Pallone d’oro nel 2005 e Campione nel mondo con il Brasile nel 2002, la sua ultima partita ufficiale risale a oltre 10 anni fa, a settembre 2015 con la maglia della Fluminense. Ma ora “l’attesa sta per finire. La magia torna in campo”.