Italia- Kuwait, la Premier Meloni sigla 4 accordi su investimenti e Difesa. E Q8 conferma il price cap carburanti

di Alessandra Fabbretti e Vittorio Di Mambro Rossetti

ROMA – Quattro gli accordi siglati in seguito alla visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Kuwait, per un bilaterale con le autorità, su invito dell”Emiro Sheikh Misha’al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.

Primo, è stato siglato un Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo della promozione degli investimenti diretti tra Agenzia Ice e l’Autorità del Kuwait per la promozione degli investimenti diretti.

E’ stata poi sottoscritta una Lettera di intenti tra Leonardo Spa e il Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait relativa allo sviluppo delle capacità di difesa e alla cooperazione industriale.

Terzo, i due paesi hanno raggiunto un Protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Nazionale dello Stato del Kuwait sulla cooperazione militare nei settori della consulenza e della formazione.

Infine, è stata firmata una Dichiarazione dell’adozione del Action Plan 2027-2030 tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Kuwait sul rafforzamento della cooperazione bilaterale.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta oggi, venerdì 23 ottobre, a Kuwait City: all’aeroporto della Capitale è stata accolta dal Primo Ministro dello Stato del Kuwait, Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah, e dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini.

Il Presidente Meloni si è quindi recata al Bayan Palace per un incontro bilaterale con l’Emiro dello Stato del Kuwait, Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah. Al termine dell’incontro, la cerimonia di scambio degli accordi e una cena di lavoro offerta dall’Emiro.

CARBURANTE, NEL BILATERALE MELONI-EMIRO EMERSA LA DISPONIBILITÀ KUWAIT ALLA PROROGA DEL PRICE CAP

Nel corso del bilaterale tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e l’Emiro del Kuwait, spiegano fonti di palazzo Chigi, è emersa la disponibilità kuwaitiana di prorogare il price cap su benzina e gasolio, già applicato da Q8 nelle scorse settimane in risposta all’appello del Governo italiano per contenere i costi dell’energia e tutelare famiglie e imprese.

IL PIANO D’AZIONE 2027-2030 TRA ROMA-KUWAIT CIY: DALLA DIFESA ALL’ENERGIA, COSA PREVEDE

Questo L’Action Plan 2027-2030 Italia-Kuwait adottato in occasione della visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Kuwait.

Riconoscendo gli storici e duraturi legami di amicizia tra l’Italia e il Kuwait, si legge nell’introduzione dle piano, il loro comune impegno per la pace e la prosperità dei loro popoli e le significative opportunità di sviluppo reciproco e di proficua cooperazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e Sua Altezza lo Sceicco Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Primo Ministro dello Stato del Kuwait, si sono incontrati a Kuwait City il 23 ottobre 2026 e hanno adottato il presente Piano d’Azione per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale. A tal fine, concordano su quanto segue:

I. IL DIALOGO POLITICO

Tenere riunioni periodiche e scambi di visite tra i Capi di Governo e i rispettivi Ministri degli Affari Esteri, del Commercio e della Difesa, anche a margine di eventi multilaterali. Ribadire il proprio impegno ad attuare il Protocollo d’Intesa sul Dialogo Strategico tra i Ministeri degli Affari Esteri, organizzando consultazioni bilaterali annuali tra i rispettivi Ministri o Vice Ministri degli Affari Esteri. Rafforzare il coordinamento e la condivisione di informazioni a livello multilaterale sulle sfide globali, inclusi il coordinamento macroeconomico internazionale, la lotta alla fame e alla povertà, la promozione delle transizioni energetica e digitale, la gestione delle migrazioni e il contrasto alla tratta di esseri umani, anche attraverso soluzioni innovative, nonché la lotta al terrorismo e alle organizzazioni criminali transnazionali. Contribuire a rafforzare le relazioni tra l’Unione Europea e il Kuwait e tra l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Dedicare particolare attenzione alle operazioni di mantenimento e consolidamento della pace (peacekeeping e peacebuilding), alla promozione e al rafforzamento del multilateralismo e alla riforma della governance globale, anche attraverso una riforma globale delle Nazioni Unite. Promuovere il dialogo sulla risoluzione pacifica delle controversie, anche al fine di incoraggiare scambi di esperienze nella mediazione. Dare priorità, ove possibile, al sostegno reciproco delle candidature nei consessi multilaterali.

II. DIFESA, SICUREZZA E COOPERAZIONE TECNICO-MILITARE

Garantire l’attuazione dell’Accordo di cooperazione nel settore della Difesa firmato a Roma il 13 gennaio 2026 e ampliare la collaborazione in tutti i settori rilevanti di reciproco interesse. Esplorare la possibilità di condurre attività ed esercitazioni congiunte sia in Italia che in Kuwait, rafforzare l’interazione tra gli Stati Maggiori delle Forze Armate e incrementare la cooperazione nella formazione e nell’addestramento militare. Approfondire il dialogo tra i rispettivi Ministeri della Difesa su spazio, difesa cibernetica e tecnologie emergenti e dirompenti (EDT), comprese l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e il calcolo quantistico, al fine di considerare, di comune accordo, l’istituzione di specifici meccanismi di cooperazione. Procedere alla firma del Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Nazionale del Kuwait e ampliare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, inclusi l’istruzione, gli scambi di personale e competenze, gli approvvigionamenti e l’addestramento tecnico, nonché il contrasto al terrorismo e alla criminalità transnazionale. Lavorare all’istituzione di meccanismi di cooperazione tra gli organismi competenti di entrambi i Paesi in tutti i settori della sicurezza di reciproco interesse, tra cui il pattugliamento costiero, l’applicazione della legge in mare, le operazioni di ricerca e soccorso e la tutela dell’ambiente marino; la protezione del territorio, dei cittadini e delle infrastrutture strategiche; le ispezioni e le verifiche doganali; la gestione dei rischi e delle crisi. Promuovere il commercio bilaterale, la cooperazione industriale, le attività di addestramento e gli scambi di personale nella difesa e nella sicurezza, incoraggiando nuove partnership nei domini terrestre, marittimo, aerospaziale e cibernetico.

III. COOPERAZIONE ECONOMICA E INVESTIMENTI

Industria, manifattura e piccole e medie imprese (pmi). Incrementare l’interscambio commerciale bilaterale e promuovere partenariati industriali attraverso meccanismi finanziari dedicati, garanzie, strumenti assicurativi e di credito all’esportazione, con particolare attenzione alle PMI e al sostegno dei partenariati tra imprese italiane e kuwaitiane. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione degli investimenti reciproci e degli scambi di tecnologie e competenze, tenendo conto del comune interesse a rafforzare la cooperazione bilaterale su progetti di rilevanza strategica in entrambi i Paesi. Organizzare un forum economico e degli investimenti almeno ogni due anni per promuovere opportunità commerciali, imprenditoriali e di investimento.

Energia – Promuovere l’impiego di tecnologie innovative nel settore energetico e rafforzare gli scambi tra le imprese del comparto, incoraggiando iniziative e progetti congiunti. Agevolare i partenariati tra società energetiche italiane e kuwaitiane per sostenere una transizione energetica sostenibile a vantaggio della società e delle imprese, conformemente al principio di neutralità tecnologica. Cooperare per sviluppare i mercati dei combustibili sostenibili, quali l’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, i biocarburanti e il biogas, e favorire la diffusione delle tecnologie per la transizione energetica, inclusi i sistemi di stoccaggio delle energie rinnovabili e le soluzioni di stoccaggio della CO2, come la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

Energia elettrica – Approfondire la cooperazione nella generazione, nello stoccaggio e nella distribuzione di energia elettrica al fine di sviluppare reti più efficienti, affidabili e accessibili in entrambi i Paesi, concentrandosi sull’uso e sullo scambio di tecnologie innovative e buone pratiche.

Settore minerario – Promuovere sinergie nel campo dei minerali critici e strategici, essenziali per diversi settori economici, in particolare per la transizione energetica e lo sviluppo di tecnologie volte a ridurre le emissioni di carbonio derivanti dagli usi energetici. Ciò include iniziative nella raffinazione/lavorazione e in altre fasi a più alto valore aggiunto di tali

TURISMO

Favorire l’incremento dei flussi turistici tra i due Paesi, con particolare attenzione al turismo sostenibile e culturale. Promuovere lo sviluppo di itinerari turistici che valorizzino il patrimonio storico e naturale e accrescere la reciproca conoscenza delle destinazioni turistiche di entrambi i Paesi, anche attraverso lo scambio di informazioni e statistiche. Incoraggiare contatti più stretti tra le imprese turistiche, sostenere gli investimenti reciproci e promuovere lo scambio di buone pratiche nella formazione del personale ricettivo. Promuovere e sostenere l’istituzione di collegamenti aerei diretti tra l’Italia e il Kuwait per agevolare i viaggi di turisti e operatori economici.

Tecnologie digitali e dell’informazione e della comunicazione – Espandere la cooperazione scientifica e tecnologica in settori strategici quali l’intelligenza artificiale, lo spazio extra-atmosferico, la bioeconomia, i cambiamenti climatici, la transizione energetica, la salute, la biodiversità, l’agricoltura sostenibile e le tecnologie avanzate. Rafforzare la cooperazione tra gli operatori della connettività e dei data center.

Settore agroalimentare e agricoltura – Sviluppare progetti congiunti per creare distretti agroalimentari e promuovere pratiche sostenibili e innovazioni tecnologiche nella coltivazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Promuovere un maggiore scambio di conoscenze, tecnologie e buone pratiche per contrastare la desertificazione e far progredire l’uso di tecnologie innovative per trasformare i suoli desertici in terreni agricoli produttivi e migliorare la produzione, gestione e ritenzione delle risorse idriche.

Operare per la firma di un Protocollo d’Intesa sulla cooperazione in materia di gioventù e sport, promuovendo scambi di esperienze sullo sviluppo delle politiche, la leadership giovanile, l’imprenditorialità e il volontariato, nonché la cooperazione nella formazione sportiva, nella valorizzazione dei talenti, nella gestione degli impianti e nelle scienze dello sport. Incoraggiare attività congiunte e partenariati tra le istituzioni competenti e gli enti sportivi, con particolare attenzione alla partecipazione femminile, allo sport di base e all’inclusione delle persone con disabilità ed esigenze speciali.

IV. PUBBLICA SICUREZZA E COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

Intensificare la cooperazione bilaterale sulla pubblica sicurezza, le forze di polizia e la giustizia, anche mediante la conclusione di accordi di settore, e promuovere l’istituzione di squadre investigative congiunte per contrastare la criminalità organizzata transnazionale e recuperare i proventi di attività illecite, supportate da una condivisione di informazioni sempre più ampia e tempestiva. Lavorare alla firma di una lettera di intenti sulla cooperazione in materia di sicurezza, volta a rafforzare la collaborazione nei diversi ambiti della sicurezza, contribuendo alla cooperazione di polizia e sicurezza, all’addestramento e allo scambio di informazioni. Rafforzare la pubblica sicurezza in entrambi i Paesi attraverso scambi periodici di buone pratiche e attività formative in ambiti quali il contrasto alla criminalità informatica, al riciclaggio di denaro, ai reati ambientali e alle forme di criminalità organizzata di maggiore preoccupazione per entrambi i Paesi, in particolare la tratta di esseri umani, il traffico di sostanze stupefacenti, armi e merci contraffatte.

V. IMPRESE CREATIVE, PATRIMONIO CULTURALE E ARCHEOLOGIA

Partecipare reciprocamente alle principali iniziative per sostenere i rispettivi talenti e imprese creative e valorizzare il rispettivo patrimonio, contribuendo alla reciproca comprensione, al turismo e allo sviluppo. Rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le università competenti in materia di archeologia e sostenere gli scambi di missioni archeologiche, ricercatori ed esperti, anche attraverso borse di studio e programmi di scambio dedicati per studenti italiani e kuwaitiani. Intensificare la cooperazione per contrastare il traffico illecito di beni culturali mediante l’attuazione della Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

VI. POLITICHE SOCIALI

Promuovere la condivisione di esperienze e buone pratiche sull’inclusione e sui diritti delle persone con disabilità. Sviluppare la cooperazione nella medicina, nella sanità e nelle scienze della vita, incluse le biotecnologie e la genetica, la farmacologia, l’oncologia e la neurologia, la traumatologia e i trapianti di organi, tessuti e cellule, anche mediante partenariati che coinvolgano enti pubblici nazionali, regionali e statali, istituti di ricerca, università e il settore privato. Incoraggiare gli sforzi volti a rafforzare i rispettivi sistemi sanitari pubblici, anche attraverso la partecipazione degli enti subnazionali e della società civile. Esplorare la possibilità di concludere un protocollo d’intesa per rafforzare il dialogo bilaterale regolare sulle questioni consolari e migliorare l’assistenza consolare ai cittadini di entrambi i Paesi.



VII. ATTUAZIONE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Esteri dello Stato del Kuwait coordineranno l’effettiva attuazione delle attività delineate nel presente Piano d’Azione. I progressi saranno monitorati attraverso riunioni periodiche nell’ambito dei meccanismi bilaterali esistenti.