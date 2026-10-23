venerdì 23 Ottobre 2026

Malore per l’allenatore del Bayern Monaco, elicottero in campo

Vincent Company è stato trasferito in ospedale per i necessari accertamenti. Era rientrato da poco sulla panchina dopo una brutta infezione virale

di Cristina RossiData pubblicazione: 23-10-2026 ore 18:47Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 ore 18:47

ROMA – Si è accasciato al termine di una sessione di allenamento della seconda squadra’. Paura per Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, che si trova tuttora sotto custodia medica. Lo rende noto il club tedesco: “Vincent Kompany- riferisce dai suoi canali social- ha dovuto recarsi venerdì alle cure mediche dopo un malore durante l’allenamento della squadra riserve del Bayern Monaco. L’allenatore della squadra professionistica stava osservando la sessione della seconda squadra. Kompany verrà sottoposto a controlli approfonditi in ospedale e rimarrà sotto custodia medica. Fino a nuovo avviso, il suo staff tecnico gestirà l’allenamento e le attività di gioco”.

Come riferisce il quotidiano Bild, sul posto è intervenuto il personale medico e si è reso necessario anche l’atterraggio di un elicottero di soccorso. Il coach belga è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale per essere sottoposto ai necessari accertamenti e chiarire le cause del malore. Secondo quanto riferisce il quotidiano tedesco, il tecnico era tornato operativo da pochi giorni, dopo essere stato colpito da una brutta infezione virale.

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