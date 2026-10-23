Si è aperta oggi a Napoli la diciottesima edizione di Pharmexpo

NAPOLI – “La fiera è piena e quindi c’è piena soddisfazione da parte mia”. Lo ha sottolineato Angioletto De Negri, patron di Progecta ed organizzatore di Pharmexpo, nel giorno dell’inaugurazione della diciottesima edizione del salone dell’industria farmaceutica in corso fino a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’unica manifestazione b2b del Centro-Sud Italia dedicata al settore mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende. Al taglio del nastro, nella sala Capri, hanno partecipato Alfredo Procaccini, vicepresidente vicario Federfarma; Vincenzo Santagada, assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente Ordine dei Farmacisti di Napoli; Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli; Pierluigi Petrone, presidente di Liphe. La giornata è stata aperta dal ricordo di Michele Di Iorio, ex presidente e consigliere di Federfarma Campania, ex presidente di Federfarma Napoli e per 20 anni presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli.

PROCACCINI: “FORMIDABILE OPPORTUNITÀ DI SCAMBIARE IDEE”

“Una Pharmexpo particolarmente vivace quest’anno e – ha osservato Procaccini – piena di espositori, al passo con i tempi e con le farmacie che in questo momento sono sempre più attive nel campo della prevenzione. C’è sicuramente necessità di queste manifestazioni perché abbiamo bisogno di capire come e quanto l’industria sia vicina al cittadino, particolarmente al mondo della farmaceutica”. “Pharmexpo – gli fa eco Iorio – è una formidabile opportunità di scambiare idee per il futuro della farmacia quindi rappresenta un grande palcoscenico per parlare del benessere dei cittadini”.

SANTAGADA: “LA FARMACIA DI PROSSIMITÀ RAPPRESENTERÀ SEMPRE PIÙ UN CENTRO DI EROGAZIONE DI SERVIZI”

“Ho portato il saluto del sindaco Manfredi nel ringraziare gli organizzatori – ha rimarcato Santagada – per questa diciottesima edizione che rappresenta anche un’opportunità per la città, per i napoletani, ma anche per i tanti visitatori che vengono da altre regioni. La città sta cercando di attrezzarsi al meglio per questi eventi. La manifestazione rappresenta anche per il territorio un momento di confronto con protagonisti i farmacisti, in particolare con la farmacia di comunità, cercando di interpretare quelle che sono le variegate richieste di salute che vengono dai cittadini dove la farmacia di prossimità rappresenterà sempre più un centro di erogazione di servizi. Questa è la vera sfida e noi ci stiamo attrezzando come comunità professionale per dare delle risposte efficaci con particolare attenzione alle persone fragili”.

LA SODDISFAZIONE DI PETRONE

“Vedere in un consesso come questo – ha evidenziato Petrone – tanti colleghi, tante industrie farmaceutiche, tanti espositori, che crescono di anno in anno, penso che sia la più giusta soddisfazione per una manifestazione che sta diventando sempre più baricentrica non soltanto per Napoli, ma per tutto il nostro Mezzogiorno. Avere l’opportunità di incontrare qui tanti colleghi farmacisti è per me un motivo di grande gioia”.

DE NEGRI: “FARMACISTA IMPRENDITORE CHE È RIUSCITO A FARE DELLA FARMACIA UN PUNTO DI RIFERIMENTO SANITARIO”

“Essere alla diciottesima edizione – ha aggiunto De Negri – mi emoziona e mi fa pensare al coraggio di farla una fiera di questo genere, molto scientifica: mi sono dovuto adeguare ai grandi maestri che sono presenti qui. Questi diciotto anni mi hanno fatto vedere anche una farmacia nuova. Prima il farmacista si chiamava ‘speziale’, oggi invece io lo reputo un imprenditore che è riuscito a fare della farmacia un punto di riferimento sanitario che è la cosa più importante perché ci dà sicurezza. Pharmexpo è molto frequentata dalle associazioni di categoria, che ringrazio, e viene osservata – ha concluso il patron di Progecta – con interesse dalle grandi manifestazioni che si tengono al Nord. E questo ci inorgoglisce e ci invita a fare sempre meglio”.