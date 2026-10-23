“Voglio 100 mila euro o contamino la marmellata sugli scaffali”: ‘Acquabomber’ a processo a Trieste

di Nicola Santini

TRIESTE – È conosciuto con il soprannome di ‘Acquabomber’ David Sirca, informatico triestino di 51 anni, ora imputato davanti al Tribunale di Verona con l’accusa di tentata estorsione ai danni della Zuegg, nota azienda del settore alimentare. Al centro del procedimento una richiesta di 100mila euro che, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe stata accompagnata dalla minaccia di collocare sugli scaffali dei supermercati vasetti di marmellata contaminati con una sostanza tossica.

I FATTI

La vicenda risale al marzo del 2022, quando l’azienda avrebbe ricevuto alcune comunicazioni di posta elettronica, firmate con il nome di Alessio Ferrari, contenenti richieste di denaro. A destare particolare preoccupazione sarebbe stato un filmato allegato ai messaggi, nel quale veniva mostrata la presunta contaminazione di un vasetto di marmellata con solfato di tallio, sostanza altamente tossica. Secondo l’ipotesi accusatoria, il filmato sarebbe stato realizzato dallo stesso Sirca per rendere più credibile la minaccia e ottenere il pagamento della somma richiesta.

La Zuegg aveva presentato denuncia e disposto, a titolo precauzionale, il ritiro di alcuni lotti di prodotto dalla distribuzione, sostenendo un danno economico legato all’operazione.

Nel corso dell’udienza, davanti al giudice Luciano Gorra, sono stati ripercorsi alcuni passaggi della vicenda attraverso le testimonianze raccolte in aula. Tra queste quella di Silvano Groppi, rappresentante dell’azienda, che ha riferito delle comunicazioni ricevute e delle conseguenze economiche delle misure precauzionali adottate.

Sirca era già finito al centro di altri procedimenti giudiziari relativi a tentativi di estorsione nei confronti di aziende del settore alimentare, vicende dalle quali deriva anche il soprannome di ‘Acquabomber’.

I PRECEDENTI

Nel maggio scorso il Tribunale di Cuneo gli aveva inflitto una condanna a tre anni di reclusione nell’ambito di un diverso procedimento. Per quanto riguarda la vicenda Zuegg, il giudizio è tuttora in corso e le contestazioni mosse dalla Procura dovranno essere valutate dal tribunale nel rispetto della presunzione d’innocenza.