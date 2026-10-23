VIDEO | “Se domani non torno”, il film-racconto su Giulia Cecchettin alla Festa del Cinema di Roma

VENEZIA – La storia di Giulia Cecchettin diventa un film che parla sì della sua assenza e del dolore della sua famiglia e di come entrambi, assenza e dolore, sono diventati “un grido collettivo” di consapevolezza e impegno. E la storia della ragazza di Vigonovo vittima di femminicidio è ora il film “Se domani non torno”, presentato questa sera, venerdì 23 ottobre, alla 21ª Festa del Cinema di Roma nella sezione “Alice nella Città”. Il lungometraggio diretto da Paola Randi con sceneggiatura scritta insieme a Lisa Nur Sultan, tratto dal libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia di Gino Cecchettin con Marco Franzoso (Rizzoli). Il film è stato realizzato anche con il contributo della Regione del Veneto e il sostegno della Veneto Film Commission. L’uscita nelle sale è prevista per il 5 novembre prossimo.

GINO CECCHETTIN: “DIFFICILE DIRE SÌ, MI HA CONVINTO LA RAGAZZA GRATA A GIULIA”

“Dire sì al film su Giulia è stata una scelta molto difficile, però già con il libro avevo visto che raccontare una storia ti ritorna. Forse a convincermi è stata quella ragazza che in aereo mi ha detto ‘grazie per quello che fai, grazie alla storia di Giulia io sono riuscita a rimanere in vita, ad essere viva’”, queste le parole di Gino Cecchettin, alla Festa del Cinema di Roma.

“IL VENETO PORTA CON SÈ LA STORIA DI GIULIA, STASERA IL SILENZIO IN SALA HA PESO DIVERSO”

“‘Se domani non torno’ è un film che il Veneto porta con sé in modo diverso da tutti gli altri. Non solo perché è stato girato nelle nostre strade, nelle nostre scuole, nelle province di Padova, Venezia e Rovigo, anche se quelle immagini fanno un effetto preciso a chi quei posti li vive. Ma perché la storia di Giulia Cecchettin appartiene a tutti. È una storia che ha squarciato qualcosa nella coscienza collettiva del Veneto e del Paese, e questo film la racconta con il rispetto e la cura che merita: non come cronaca, ma come racconto di una vita, di un padre, di una famiglia che ha scelto di trasformare il dolore in testimonianza. Per questo stasera, in sala, il silenzio ha un peso diverso”, ha dichiarato Valeria Mantovan, assessore regionale alla Cultura, presente a Roma alla prima mondiale del film.

FILIPPO TIMI E SABRINA MARTINA, I PROTAGONISTI

Tra gli interpreti Filippo Timi che interpreta Gino Cecchettin; Giulia è portata sullo schermo da Sabrina Martina. Nel cast anche Tecla Bossi (Elena) e Tommaso Allione (Davide). Il titolo richiama i versi della poesia di Cristina Torres Cáceres, divenuta simbolo della lotta contro il femminicidio. Le riprese si sono svolte interamente in Veneto per sei settimane: Campodarsego, Codevigo, Fossò, Lusia, Montegrotto Terme, Padova, Vigodarzere, Vigonovo, Saonara, Zelarino, Malcontenta.