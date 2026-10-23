Agenti in strada, droni nel cielo e monitoraggio social: così Roma affronta il sabato di possibili proteste

ROMA – Agenti in strada, droni nel cielo e monitoraggio costante dei social e del web: così, in una logica di sistema, la città di Roma si prepara ad affrontare il weekend di possibili disordini dopo lo scorso sabato e domenica 17 e 18 ottobre con la guerriglia in strada e altri incidenti a Milano, Torino e Bologna.

I cortei preavvisati per sabato 24 ottobre sono due: al mattino il corteo gioventù nazionale (dalle 10 alle 13:30, con itinerario piazza della Libertà-piazza Risorgimento) e nel pomeriggio il corteo Asse imperialista (dalle 15 alle 19) con itinerario piazza della Repubblica-Fori imperiali.

Il Movimento 17 ottobre, in base a un passa parola sui social, dovrebbe concentrarsi dalle 15 in Piazza del Popolo e al Circo Massimo, ma la manifestazione non è preavvisata.

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A illustrare il piano di sicurezza è stato stamattina il Questore di Roma a conclusione del Tavolo tecnico tenutosi in Questura con la partecipazione di tutti i dirigenti del quartier generale della Polizia di Stato a Roma, oltre a tutte le altre Forze di polizia ed agli enti che si occupano di ordine e sicurezza pubblica.

Il prossimo weekend verrà gestito all’insegna di una logica di sistema per la gestione delle manifestazioni preavvisate ma anche delle mobilitazioni spontanee annunciate in ambienti virtuali.

AGENTI SUL TERRITORIO, IN PARTICOLARE IN CENTRO

La sicurezza, spiega la nota della Questura, sarà declinata con l’attuazione di un circuito operativo che, con particolare riferimento al controllo del territorio, interesserà tutte le zone del centro storico, con riguardo ai siti che si prestano ad aggregazioni massive di soggetti. Non saranno tralasciate le direttrici che consentono di arrivare alle già citate zone dagli anelli più periferici della città e della provincia, anche in ragione della rete della metropolitana urbana. Oltre ai contingenti della Forza pubblica che saranno schierati per la gestione delle manifestazioni, il sistema sicurezza vedrà gli uffici della Questura affiancati dal concorso operativo delle Specialità della Polizia di Stato. In particolare, alla Polizia ferroviaria sarà affidato il presidio dei principali scali logistici cittadini.

MONITORAGGIO SOCIAL

Ormai da giorni anche il Centro per la sicurezza cibernetica di Roma ha intensificato il monitoraggio degli ambienti osint – in particolare connessi alle piattaforme di social networking – al fine di captare eventuali contenuti utili alla lettura delle dinamiche dell’ordine pubblico, operando in stretto raccordo con la Digos e con gli uffici informativi delle altre Forze di polizia. Nel dettaglio, l’attenzione è rivolta anche ad ambienti – tra cui anche quelli ‘sportivi’ – idonei a catalizzare forme di ‘contro-mobilitazioni‘, , in risposta alle dinamiche andate in scena in altre città italiane, finalizzate al presidio delle aree urbane. Il sistema integrato per la gestione della sicurezza vedrà in campo anche l’Arma dei carabinieri, che affiancherà l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma nell’attività di presidio del territorio, in ossequio ad una mappatura della città oggetto di un’attenta pianificazione.

DRONI IN VOLO

La visione dei servizi, continua la Questura di Roma, sarà completata con il supporto aereo garantito dai droni in dotazione alla Questura di Roma così come dal velivolo del I Reparto Volo della Polizia di Stato e dai velivoli dell’Arma dei Carabinieri, che concorreranno, dall’alto, all’intercettazione di eventuali gruppi di soggetti potenzialmente controindicati ai fini della gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’insieme delle competenze e delle risorse che saranno schierate in campo nell’arco dell’intero weekend saranno orientate al consolidamento di una strategia gestionale ormai da tempo varata ed attuata dalla Questura capitolina – sulla scorta delle direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – finalizzata a tutelare la piena agibilità del diritto ad esprimere il pensiero, anche in un’ottica di dissenso, ma rigorosamente nel rispetto delle leggi vigenti e dei diritti altrui, non lasciando alcun margine ad ogni forma di illegalità.

Gli appuntamenti del prossimo weekend, così come quelli che, in prospettiva, andranno ad interessare la città di Roma sotto il profilo dell’ordine pubblico, sono stati preceduti da un percorso di interlocuzioni ulteriormente rafforzato negli ultimi giorni con i promotori di tutte le manifestazioni preavvisate, finalizzato a garantire il buon esito delle iniziative in un processo che – auspica la Questura – possa essere virtuoso nel solco dell’esperienza maturata.



Queste le manifestazioni preavvisate: –