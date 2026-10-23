venerdì 23 Ottobre 2026

Morta una bimba di 3 anni a Tortona, fermata la madre

La donna è stata ascoltata nella notte dal magistrato di turno che poi ha deciso per il fermo: indagini in corso

di Marcella PirettiData pubblicazione: 23-10-2026 ore 14:27Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 ore 14:29

(Notizia in aggiornamento)

ROMA – Tragedia a Tortona, in provincia di Alessandria, dove nella notte è stata arrestata una donna: il sospetto degli inquirenti è che abbia ucciso la sua bambina di tre anni. La notizia è riportata dal Corriere. La donna è stata ascoltata dal magistrato di turno e al termine dell’audizione è stata arrestata. Prima che venisse portata in caserma per essere interrogata, era stata trovata morta la bambina all’interno della casa. In casa c’erano solo loro due. Le indagini sono in corso.

Sembra che la donna possa essere arrivata al tragico gesto per via delle grandi tensioni in corso con il padre per l’affidamento della piccola. La bambina era affidata in modo esclusiva alla madre, ucraina, ma nel corso dell’ultima udienza i giudici avevano autorizzato un percorso di riavvicinamento al padre, che è italiano. La donna aveva denunciato di aver subito violenze dall’uomo ma non era stato documentato nessun episodio che coinvolgesse la bimba. La decisione dei giudici aveva turbato profondamente la donna arrestata nella notte.

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