Sparatoria a ovest di Parigi: un morto e quattro feriti. Monitora l’antiterrorismo

di Vincenzo Giardina e Sausan Khalil

ROMA – Un uomo ha esploso colpi di arma da fuoco in strada, oggi, a Trappes, a una quarantina di chilometri da Parigi. Secondo la polizia, il bilancio è di un morto e quattro feriti. L’aggressore è stato fermato dagli agenti. Sull’episodio è intervenuto il primo ministro Sébastien Lecornu. “Fatti gravissimi si sono verificati a Trappes, nel dipartimento di Yvelines”, ha scritto il capo del governo sul social X. “Tutti i mezzi delle forze di sicurezza e dell’autorità giudiziaria sono pienamente mobilitati”. E ancora: “La Procura nazionale antiterrorismo ha reso noto di aver avviato un monitoraggio della situazione“.

IL FUOCO APERTO DALL’AUTO

Stando a quanto scrive il sindaco di Trappes, Ali Rabeh, su Instagram, l’uomo avrebbe sparato ad alcuni passanti dalla propria auto: “Questa mattina, venerdì, un individuo ha aperto il fuoco dal proprio veicolo contro diverse persone incontrate lungo il suo percorso, a Trappes e a La Verrière”. Il primo cittadino ha spiegato che “l’amministrazione comunale resta in stretto contatto con le autorità competenti.

È in corso un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni dell’autore degli spari. Nelle prossime ore, il Comune attiverà un servizio di supporto psicologico”.

MACRON: PROFONDA COMMOZIONE

Su X anche le parole di Emmanuel Macron: “Profonda commozione in seguito all’attacco a mano armata avvenuto a Trappes e La Verrière (…). Il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti gli abitanti degli Yvelines. In questo terribile frangente, la Nazione è al loro fianco. Un ringraziamento alle nostre forze dell’ordine, che hanno già provveduto all’arresto dell’autore. La Procura nazionale antiterrorismo ha assunto il caso”.