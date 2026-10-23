L’Ucraina si sta svuotando: nel 2014 i residenti erano 45 milioni, oggi restano in 28 milioni

ROMA – La popolazione residente nei territori dell’Ucraina controllati da Kiev continua a diminuire, scendendo a 28,5 milioni di abitanti. A riferirlo è stata Ella Libanova, direttrice dell’Istituto ucraino di demografia e ricerca sulla qualità della vita. L’esperta, intervenuta al Congresso delle donne ucraine, calcola che il Paese ha perso circa due milioni di residenti negli ultimi anni, principalmente a causa dell’emigrazione e non solo per le morti provocate dalla guerra con la Russia, che si è intensificata dal 2022. Nei territori sotto controllo russo vivrebbero invece circa 3,5 milioni di cittadini ucraini. All’inizio del 2014, prima della destituzione del presidente Viktor Yanukovych e dell’annessione russa della Crimea, l’Ucraina contava circa 45,5 milioni di abitanti.

18MILA I CIVILI MORTI

Secondo le Nazioni Unite, dall’inizio dell’offensiva russa nel 2022, sono morti quasi 18mila civili: un bilancio che non comprende le vittime militari. Stime ancora inferiori riguardo l’attuale popolazione ucraina sono state avanzate dall’economista Oleksiy Kushch: all’emittente televisiva Novosti.live, l’esperto ha detto che la popolazione ucraina sarebbe già inferiore ai 25 milioni e si starebbe avvicinando ai 20 milioni. Una valutazione simile, di circa 20 milioni di abitanti, è stata proposta dall’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass. I Paesi sostenitori di Kiev continuano intanto a prorogare le misure di tutela per i cittadini ucraini che ospitano: gli Stati Uniti hanno mantenuto lo status di protezione temporanea, mentre la Germania lo ha esteso fino al 2028.