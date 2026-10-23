Meteo, sarà un weekend di autunno vero. Ma poi torna caldo (anomalo) e arriva la nebbia

ROMA – Nel weekend il tempo sarà variabile, ma le temperature cominceranno (un po’ ovunque) ad abbassarsi. Insomma, forse nel fine settimana avremo per la prima volta sensazione che l’autunno sia arrivato per davvero. Portando con sè un freddo degno di chiamarsi tale e temperature che fanno venire voglia di cioccolata calda e pomeriggi pigri sotto al plaid sul divano. Tra sabato e domenica gli esperti si aspettano un calo termico notevole, che porterà le temperature minime e massime al di sotto della media del periodo e in certe zone si scenderà anche di 5-8 gradi rispetto al clima delle ultime settimane. Insomma, sarà un assaggio di freddo vero.

IL METEO DEL WEEKEND

Nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, l’Italia sarà interessata da un tempo variabile e a tratti instabile a causa del passaggio di due perturbazioni. Sono attese precipitazioni sparse, con rovesci e locali temporali più probabili sulle regioni del medio-alto Adriatico, in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, mentre sulle Alpi sono previste nevicate a quote di 1500-1700 metri. Il clima sarà decisamente autunnale, ventoso (per venti di Maestrale) e con un calo termico che porterà le temperature minime e massime al di sotto della media del periodo (con un calo anche dai 5 agli 8 gradi in alcune zone).

COSA SUCCEDE DOPO

Quello del weekend, però, sarà solo un assaggio di autunno e freddo vero. La nuova settimana, infatti, si aprirà è vero con gli ultimi strascichi di instabilità ma poi le temperature dovrebbero rialzarsi. Pure troppo, tanto che gli esperti parlano di “caldo anomalo” per questa stagione. E con l’aumento dei gradi, potrebbero arrivare nebbie e foschie nelle zone pianeggianti.

Ecco cosa ci attende per la prossima settimana: l’alta pressione tornerà a rinforzare sulla penisola, allontanando le perturbazioni atlantiche e garantendo un periodo prevalentemente stabile e asciutto. Le temperature registreranno un generale aumento, portandosi su valori superiori alle medie stagionali, in particolare sulle aree montane e al Centro-Sud. Nelle ore notturne e al primo mattino, a causa dell’inversione termica e della stabilità atmosferica, potranno formarsi banchi di nebbia e foschie dense soprattutto sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.