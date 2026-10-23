Meloni: “Irresponsabile definire la cannabis droga leggera”

ROMA – La Coalizione europea contro le droghe “non è una dichiarazione di intenti, ma una piattaforma operativa” con l’obiettivo di “contrastare con ogni mezzo una minaccia che non conosce confini e che nessuna Nazione può efficacemente combattere da sola”. Durante il suo intervento questa mattina a San Patrignano per l’incontro dell’organo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea che “la Coalizione può contare sull’adesione e sul contributo di ben 35 Nazioni”.

In maggio in Armenia, prosegue, “abbiamo definito insieme le tre direttrici di intervento”: lotta ai traffici, a partire da quelli via mare dove passa circa l’80% delle droghe che entrano illegalmente in Europa, rafforzando la sicurezza dei porti e coordinando al meglio la presenza in mare. La seconda direttrice è l’aggressione ai patrimoni dei trafficanti, seguendo “la geniale intuizione” dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, quella del “follow the money”. Il terzo pilastro è “legato alle politiche di prevenzione, di cura e di recupero”. Rispetto a 30, 40, 50 anni fa, continua la premier, “le droghe di oggi sono molto diverse, più potenti, più economiche, più accessibili”. E “in alcuni casi sono anche socialmente accettate”, come i derivati della cannabis che “qualcuno si ostina ancora irresponsabilmente a definire droghe leggere”, seppure abbiano una percentuale di thc in media 30 volte più alto rispetto a quello di qualche decennio fa.

Inoltre “si abbassa sempre di più l’età del primo consumo e la diffusione tra i minori è endemica”. Senza dimenticare altre dipendenze, dai social al gioco d’azzardo. “Uno scenario allarmante ma che troppo spesso non viene percepito come tale”.

Tuttavia, evidenzia Meloni, “chi ha sperimentato quel mondo sa che la droga non ha nulla a che fare con libertà e diritto”.

“Abbiamo assicurato al sistema nazionale contro le dipendenze le risorse più consistenti di sempre, oltre 210 milioni di euro solamente nel 2026“. Risorse investite, aggiunge, per assumere nuovo personale, sostenere concretamente le comunità terapeutiche, garantire a chi chiede aiuto la libertà di scegliere il percorso più adatto. Inoltre “abbiamo rafforzato il sistema nazionale di allerta rapida sulle droghe che individua le nuove sostanze e i nuovi modelli di consumo prima che diventino un’emergenza”, come per il fentanyl. Però, continua Meloni, “prevenire significa anche sapere agire prima che un pericolo esploda”, per cui “abbiamo formato gli operatori, reso disponibili gli antidoti e oggi rafforziamo i controlli anche sulla custodia di queste sostanze, soprattutto negli ospedali e nelle strutture sanitarie”.

La dipendenza “non è una condanna irrevocabile”. Per questo il governo ha messo a punto una legge per rendere “semplice e seria” la possibilità per un tossicodipendente che ha commesso reati di scontare in comunità tutta la pena. “Il carcere- aggiunge- non può essere l’unica risposta alla dipendenza, e luoghi come questo dimostrano da decenni che è possibile immaginare un’alternativa più efficace è possibile. Liberarsi è possibile, è possibile vivere una vita libera dalla droga”. Per questo, la dichiarazione finale dell’incontro di oggi punta in particolare sulla prevenzione che “deve venire prima di tutto e deve cominciare il prima possibile deve parlare ai giovani, alle famiglie alle scuole, alle università, deve raggiungere gli ambienti digitali, deve impegnare i media in un’opera di corretta informazione”. Da qui “l’interlocuzione proficua con i principali network per correggere messaggi fuorvianti che troppo spesso abbiamo ascoltato in passato”. Inoltre, prosegue Meloni, le istituzioni devono “parlare chiaro, perché la droga non è un diritto è una minaccia per la salute”. Ancora: a chiunque chiede aiuto deve essere garantito un percorso di cura “adeguato e personalizzato, senza barriere, senza discriminazioni non una risposta semplicemente sanitaria, ma una proposta di vita integrale”.

L’obiettivo finale è “ritrovare un lavoro e ricostruire delle relazioni, riconquistare il proprio posto nella comunità”. Come San Patrignano insegna, conclude, “nessuno è perduto per sempre, ogni vita può essere riconquistata ed è questo l’impegno che dobbiamo prendere oggi insieme. Non arrenderci di fronte ai trafficanti, non arrenderci di fronte a chi banalizza la droga e non arrenderci soprattutto di fronte a un ragazzo che sembra perduto, perché non lo è. Viva San Patrignano”.

San Patrignano è “una realtà pionieristica, qualcosa di unico ed eccezionale” ed è “utile presentarla ai nostri partner per fare capire cosa intendiamo per recupero”. Recupero, aggiunge, ha la stessa radice latina di prendere, “capere”, significa, rimarca, “riconquistare qualcosa di perduto. E qui accade da 50 anni”. Perché “su queste colline-aggiunge- non si chiede di cancellare il passato, ma di riprendere la propria vita, dignità, responsabilità e coraggio di scegliere la libertà”. E “poi la pace con il proprio passato che serve come precondizione per la voglia di un futuro”. Meloni cita allora il caso di Jessica, “arrivata qui alla vigilia di Natale di 11 anni fa”, a 26 anni e 35 chili, “ferita da anni di cocaina finché una notte ha toccato il fondo. La tenda in cui si era ritrovata a vivere viene spazzata via dal temporale e lei si scopre sempre più sola a urlare disperata per le strade di Sassari”. Qualcuno la salva e la convince a venire a San Patrignano e “qui Jessica torna a lottare, a vivere, a sperare ed è qui che realizza i suoi due sogni più grandi: diventare madre e fare quello che può per impedire che altri giovani vivano quello che ha vissuto lei”. La storia di Jessica è quella dei ragazzi della comunità e oggi “ministri, funzionari, esperti vengono qui da tutta Europa a imparare qualcosa da voi perché voi avete qualcosa da insegnare”, conclude Meloni.