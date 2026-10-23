Cortei, perquisizioni della Digos in tutta Italia: coinvolti anche 51 minorenni

ROMA – In seguito alle manifestazioni di sabato e domenica scorsi, la Polizia – con la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali – ha eseguito in varie città italiane perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 soggetti, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini del 17 e 18 ottobre scorsi.

Le perquisizioni, su delega dell’Autorità giudiziaria e di iniziativa, sono state eseguite dagli agenti delle Digos a Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona.