venerdì 23 Ottobre 2026

Fuga di gas a Legnano, 20 famiglie ‘scappano’ di casa all’alba: si cerca la perdita

A Legnano sono stati evacuati due palazzi prima delle 6 per una sospetta fuga di gas

di Marcella PirettiData pubblicazione: 23-10-2026 ore 11:03Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 ore 11:03

MILANO – Venti famiglie sono dovute uscire bruscamente di casa, questa mattina all’alba, a Legnano alle porte di Milano per un allarme dovuto ad una fuga di gas.
Sono stati evacuati due palazzi che si trovano in via Casati: l’allarme è scattato intorno alle 5.15 a causa del forte odore di gas che si sentiva: ci sono state diverse telefonate di residenti preoccupati ai Vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia locale e i tecnici. Al momento, la situazione non è ancora risolta: si sta infatti scavando intorno al palazzo alla ricerca della perdita di gas.

(Foto di repertorio)

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