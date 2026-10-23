venerdì 23 Ottobre 2026

Brignone: “Non voglio passare la vita a zoppicare. Sinner? Non sottovaluti i segnali del corpo”

"Voglio tornare a fare ciò che amo, ma solo quando starò bene"

Data pubblicazione: 23-10-2026 ore 10:35Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 ore 10:36

ROMA – La priorità: “Non voglio passare tutta la vita a zoppicare”. Per Federica Brignone il vero ritorno è ad una normalità non agonistica. Lo ribadisce intervistata dal Corriere della Sera: “Voglio tornare a fare quello che amo, ma solo quando starò davvero bene. È un anno e mezzo che non faccio una vita normale. Dopo l’intervento di agosto vedo dei miglioramenti, sto camminando come non accadeva da prima dell’infortuni. Avrò strascichi per sempre, sto cercando di ridurli. Dopo l’infortunio ho sempre pensato prima alla persona, poi all’atleta”.

In estate, al J Medical, ha incrociato anche Jannik Sinner: “È difficile entrare nella testa di qualcuno, il mio consiglio è prendersi il tempo che gli serve: nella mia carriera ho spesso sottovalutato alcuni segnali del mio corpo e ne ho pagato le conseguenze alla lunga. Jannik è talmente forte che se torna al 100% non si ferma più. Il suo infortunio è uno dei peggiori da gestire: un atleta non si fermerebbe mai, Sinner non ha traumi che gli impediscono di camminare”.

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