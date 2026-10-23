Papa Leone non andrà alla preghiera per la pace ad Assisi su consiglio dei medici

ROMA – Per favorire la ripresa a seguito dell’intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora, Papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l’incontro “Pace disarmata e disarmante”, nel 40esimo anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II. Papa Leone farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi ed ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, nella convinzione che lo “spirito di Assisi”, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti.

MEDICI: OTTIMO ANDAMENTO DECORSO POST-OPERATORIO

I medici inoltre, hanno informato i gioenalisti che “il Santo Padre è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo. L’esame ha confermato l’ottimo andamento del decorso post-operatorio”. “Tuttavia, considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i medici curanti hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre”, precisano i medici.