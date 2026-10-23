Agguato a Hebron, uccisi i due assalitori palestinesi. Netanyahu ordina il “blocco totale” della Cisgiordania| FOTO | VIDEO

ROMA – Almeno cinque persone ferite, due delle quali in modo grave: questo il bilancio delle vittime di un agguato condotto nella regione di Hebron, nel sud della Cisgiordania: lo ha riferito il quotidiano Times of Israel. Stando alla ricostruzione del giornale, due assalitori sono stati colpiti a morte da militari israeliani intervenuti sul posto. La sparatoria sarebbe durata più di 20 minuti.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato un “blocco totale” della Cisgiordania “È stato sventato un attacco su vasta scala”, ha detto Netanyahu, citato in un comunicato del suo ufficio.

Netanyahu ha anche annullato tutti gli appuntamenti elettorali previsti per oggi, a seguito dalla sparatoria. In una nota diffusa dal suo partito, il Likud, si legge che Netanyahu “ha dato istruzione di annullare tutti gli appuntamenti politici previsti per questa mattina, a seguito del grave attentato”.

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פיגוע סמוך לצומת יהודה: שני פצועים במצב קשה, ושניים קל. המחבלים ניסו להימלט, אך בתום מרדף קצר חוסלו בידי כוחות צה"ל, שהקימו חסימות באזור – והטילו כתר על כפרים. pic.twitter.com/fMfViJfoD0 October 23, 2026

I soldati israeliani che hanno ucciso due uomini armati palestinesi nel sud della Cisgiordania hanno impedito “un attentato più grave”: lo ha detto il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, Eyal Zamir, durante una riunione con altri ufficiali dedicata alla sparatoria.

I due uomini palestinesi si chiamavano Hamouda e Firas Jua’ba, avevano entrambi 27 anni ed erano entrambi padri di due figli. Lo ha riferito la radio dell’esercito israeliano, aggiungendo che i due appartenevano alla stessa famiglia ed erano originari di Hebron. Secondo il sito di informazione Walla, l’agguato avrebbe preso di mira un battaglione di riservisti dell’esercito israeliano. I due giovani avrebbero approfittato della foschia e di condizioni meteorologiche favorevoli per avvicinarsi a un posto di blocco, in prossimità di un incrocio stradale.

“Il rapido intervento delle truppe ha impedito un attacco ancora più grave e ulteriori danni ai civili e alle forze di sicurezza”, ha sostenuto Zamir. Secondo il tenente generale, nel veicolo utilizzato dai due uomini per raggiungere il luogo della sparatoria è stata trovata una grande quantità di munizioni: una circostanza che, stando alla versione dell’esercito, indicherebbe l’intenzione di compiere violenze su più vasta scala. Secondo Zamir, i due assalitori erano armati con un fucile M16 e una pistola. A ucciderli, ha detto l’ufficiale, sono stati il vice-comandante del battaglione Ari del comando del fronte interno e un comandante di compagnia.