LeBron si riscalda durante l’inno, Trump lo attacca: “Non vale niente, è una vergogna” | VIDEO

ROMA – Trump contro LeBron, e viceversa, puntata ennesima. Al presidente degli Stati Uniti non è andato giù il riscaldamento di James prima dell’esordio stagionale con i Philadelphia 76ers. La superstar NBA ha proseguito gli esercizi mentre veniva eseguito l’inno nazionale. Una solenne mancanza di rispetto, per Trump: “Ho detto fin dall’inizio che non vale niente, una VERGOGNA TOTALE”, ha scritto su Truth. “LeBron James dovrebbe chiedere scusa a tutti quei grandi guerrieri ed eroi americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto ciò che il nostro Paese rappresenta!”.

Mentre al Madison Square Garden di New York risuonava “The Star-Spangled Banner”, James sembra provare uno swing di golf, e un tiro in sospensione. Accanto ai compagni rimasti per lo più immobili.

LeBron James seen messing around during the national anthem. pic.twitter.com/fzt4kHzoIn — Leading Report (@LeadingReport) October 22, 2026

🚨 President Trump just RIPPED LeBron James for going full HATE AMERICA mode and practicing his golf swing during the National Anthem



"What about LeBron James? During the national anthem he's practicing his GOLF SWING." *Imitates LeBron*



"What the HELL is that?!"



This man who… pic.twitter.com/JFZB8XCDuF — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 23, 2026

Trump è tornato sull’argomento giovedì sera, durante un comizio elettorale a Sioux City, in Iowa: “E che dire di LeBron James? Avete visto? Durante l’inno nazionale si allena con lo swing del golf. Ho detto che diavolo è. È uno scandalo. Non capisco”.

Tra i due la ruggine è antica: da anni si criticano a vicenda e ogni tanto si concedono una frecciatina in pubblico. Nel 2017, quando giocava a Cleveland, LeBron scese in campo con due scarpe diverse, una nera e una bianca, e sul retro di ciascuna la parola “uguaglianza” in lettere maiuscole dorate. Dopo la partita disse pubblicamente a Trump: “Questo è un Paese meraviglioso e non permetteremo mai a una sola persona di dettare quanto siamo belli e potenti”. Su Twitter lo aveva già definito “un buono a nulla”, e all’inizio di quella stagione aveva detto del presidente: “Non capisce quanti ragazzi, a prescindere dalla razza, guardano al presidente degli Stati Uniti in cerca di guida, di leadership, di parole di incoraggiamento. Non lo capisce, ed è questo che mi fa stare peggio di ogni altra cosa”.



C’è poi l’episodio del “stai zitto e palleggia”. James aveva ribadito la propria determinazione a esporsi sui temi sociali e sul clima politico del Paese dopo che la conduttrice di Fox News Laura Ingraham aveva criticato il quattro volte campione NBA per i commenti fatti nel 2018. La risposta: “Non staremo certo zitti a palleggiare. Io di certo non lo farò. Sono troppo importante per la società. Sono troppo importante per i giovani. Sono troppo importante per tanti ragazzi che sentono di non avere via d’uscita e hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a uscire dalla situazione in cui si trovano”.

Stavolta James ha liquidato la faccenda con una battuta: “Dev’essere una giornata di scarse notizie in ufficio”.