LeBron si riscalda durante l’inno, Trump lo attacca: “Non vale niente, è una vergogna” | VIDEO

ROMA – Trump contro LeBron, e viceversa, puntata ennesima. Al presidente degli Stati Uniti non è andato giù il riscaldamento di James prima dell’esordio stagionale con i Philadelphia 76ers. La superstar NBA ha proseguito gli esercizi mentre veniva eseguito l’inno nazionale. Una solenne mancanza di rispetto, per Trump: “Ho detto fin dall’inizio che non vale niente, una VERGOGNA TOTALE”, ha scritto su Truth. “LeBron James dovrebbe chiedere scusa a tutti quei grandi guerrieri ed eroi americani che sono morti per la bandiera americana e per tutto ciò che il nostro Paese rappresenta!”.
Mentre al Madison Square Garden di New York risuonava “The Star-Spangled Banner”, James sembra provare uno swing di golf, e un tiro in sospensione. Accanto ai compagni rimasti per lo più immobili.
Trump è tornato sull’argomento giovedì sera, durante un comizio elettorale a Sioux City, in Iowa: “E che dire di LeBron James? Avete visto? Durante l’inno nazionale si allena con lo swing del golf. Ho detto che diavolo è. È uno scandalo. Non capisco”.
Tra i due la ruggine è antica: da anni si criticano a vicenda e ogni tanto si concedono una frecciatina in pubblico. Nel 2017, quando giocava a Cleveland, LeBron scese in campo con due scarpe diverse, una nera e una bianca, e sul retro di ciascuna la parola “uguaglianza” in lettere maiuscole dorate. Dopo la partita disse pubblicamente a Trump: “Questo è un Paese meraviglioso e non permetteremo mai a una sola persona di dettare quanto siamo belli e potenti”. Su Twitter lo aveva già definito “un buono a nulla”, e all’inizio di quella stagione aveva detto del presidente: “Non capisce quanti ragazzi, a prescindere dalla razza, guardano al presidente degli Stati Uniti in cerca di guida, di leadership, di parole di incoraggiamento. Non lo capisce, ed è questo che mi fa stare peggio di ogni altra cosa”.
C’è poi l’episodio del “stai zitto e palleggia”. James aveva ribadito la propria determinazione a esporsi sui temi sociali e sul clima politico del Paese dopo che la conduttrice di Fox News Laura Ingraham aveva criticato il quattro volte campione NBA per i commenti fatti nel 2018. La risposta: “Non staremo certo zitti a palleggiare. Io di certo non lo farò. Sono troppo importante per la società. Sono troppo importante per i giovani. Sono troppo importante per tanti ragazzi che sentono di non avere via d’uscita e hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a uscire dalla situazione in cui si trovano”.
Stavolta James ha liquidato la faccenda con una battuta: “Dev’essere una giornata di scarse notizie in ufficio”.