Il direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia: “L’Europa arriva all’inverno con le riserve di gas più basse mai registrate”

ROMA – L’Europa si appresta ad affrontare l’inverno con le riserve di gas più basse mai registrate, e non può sopportare ulteriori shock di approvvigionamento. E’ l’allarme lanciato da Fatih Birol, direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, intervistato da Al Jazeera.

Parlando a margine di una conferenza internazionale a Berlino, Birol dice che tutto il mondo sta subendo le conseguenze delle interruzioni energetiche nello Stretto di Hormuz, ma che l’Europa è particolarmente vulnerabile e probabilmente dovrà affrontare un aumento dei costi del gas naturale liquefatto nei prossimi mesi, anche se la pace dovesse tornare oggi nel Golfo.



“Il giorno migliore per un cessate il fuoco sarebbe stato… ieri”, dice l’economista. “Normalmente, prima dell’inverno, i paesi europei dispongono di ingenti riserve di gas, ma le riserve di gas che abbiamo all’inizio di questo inverno sono molto inferiori alle medie storiche. Credo che, in caso di un inverno rigido, potremmo assistere a un aumento dei prezzi del gas naturale in Europa. La vita non sarà facile per l’Europa quest’anno, né il prossimo”.



Le riserve di gas naturale dell’Unione Europea sono piene solo al 72%, rispetto al consueto 90%. Secondo gli analisti, il deficit equivale al fabbisogno energetico di 10-12 milioni di abitazioni.



“Come ragionano i leader mondiali? Sono profondamente deluso dal fatto che i governi non abbiano adottato le misure necessarie. Ora tutti hanno fretta di prendere provvedimenti; i paesi del Medio Oriente stanno costruendo nuovi oleodotti, ampliando quelli esistenti che aggirano lo Stretto di Hormuz… ma a mio avviso, questi sforzi avrebbero dovuto essere compiuti molto prima”.

Secondo Birol, gli attacchi dell’Ucraina alle raffinerie russe sono anche alla base dell’imminente carenza di gasolio. Circa un terzo delle consegne russe si è interrotto, afferma. Per anni la sua agenzia ha avvertito che il blocco era troppo legato al combustibile russo e che si era allontanato troppo presto dall’energia nucleare, che conferiva ai paesi un potere negoziale a livello nazionale.



“Non ho mai visto l’ombra lunga e oscura della geopolitica così dominante nel settore energetico. Il mondo ha attraversato tanti periodi difficili, ma questo è il peggiore in termini di influenza geopolitica sul settore energetico. L’energia non è più considerata un’attività commerciale, bensì una leva politica”.