venerdì 23 Ottobre 2026

Macron incontra gli studenti all’Eliseo, alla vigilia di un altro sabato di fuoco

Per la prima volta dall'inizio delle proteste. In mattinata il Presidente francese presiederà il Consiglio di Difesa. Potrebbero arrivare altre decisioni sul coprifuoco e sul divieto di manifestare

Data pubblicazione: 23-10-2026 ore 8:03Ultimo aggiornamento: 23-10-2026 ore 10:50

ROMA – Prima il Consiglio di Difesa poi gli studenti. Macron si prepara ad un altro weekend di piazze infuocate. Per la prima volta dall’inizio delle proteste, oggi alle 15 il Presidente francese incontrerà le organizzazioni studentesche all’Eliseo. L’incontro precede quello del Primo Ministro Sébastien Lecornu, che è in programma per lunedì. Il governo ha promesso di prendere in considerazione le rimostranze presentate tramite la piattaforma online lanciata all’inizio di ottobre.

Ma Macron alle 9 presiederà anche una riunione del Consiglio di Difesa, durante la quale sono attese “ulteriori decisioni” in materia di sicurezza, dopo aver già annunciato ieri il coprifuoco e il divieto di manifestazioni in molte città francesi.

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