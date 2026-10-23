Meloni in prima fila tra i potenziali negoziatori dell’Europa ai colloqui con Putin

ROMA – C’è anche Giorgia Meloni in prima fila tra i potenziali negoziatori che l’Europa sta vagliando per confrontarsi con Vladimir Putin nei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo fonti diplomatiche del Telegraph oltre al primo ministro italiano, tra i candidati ci sono anche Alexander Stubb, presidente finlandese, e Petr Pavel, presidente ceco, ma anche Mette Frederiksen, primo ministro danese, e Jonas Gahr Støre, primo ministro norvegese.



“L’Europa ha imparato che prima di tutto è necessario un consenso sulla necessità di negoziare con i russi”, ha detto al Telegraph una fonte a conoscenza delle discussioni. “Ma è necessario raggiungere un consenso su quale sia tale posizione.”



I precedenti tentativi di trovare su un unico leader che potesse ottenere l’appoggio delle capitali di tutto il continente sono falliti. Così come il tentativo solitario del ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, definito “insensato” da molti critici. Il presidente del Consiglio europeo António Costa ha declinato l’incarico in una recente riunione dei leader dell’UE a Bruxelles.