Amici 22, Mattia ‘hot’ nella gara d’improvvisazione e Samuel ricorda Michele Merlo

ROMA – Altra puntata piena di emozioni quella di Amici andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Diversi i momenti che hanno appassionato il pubblico: tra questi c’è sicuramente la love story tra i ballerini Mattia e Maddalena sbocciata negli ultimi giorni. In puntata i due ragazzi sono stati protagonisti di un siparietto ‘hot’, che ha preso alla sprovvista anche la padrona di casa Maria De Filippi. Durante la gara d’improvvisazione, infatti, Mattia si è esibito di fronte la sua ‘Maddy’ baciandola in pubblico.

Dall’amore appena nato al ricordo. Il ballerino Samuel ha portato in puntata una coreografia importante perché costruita sulle note del brano ‘Farfalle’ di Michele Merlo, pubblicato ad un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 6 giugno del 2021.

