Francesco Rocca o Chiara Colosimo: a giorni la scelta di Fdi per il Governatore del Lazio

roma – Archiviata la nascita del nuovo Governo Meloni e chiusa soprattutto, molto velocemente, la lista dei ministri, nel centrodestra laziale, e soprattutto in Fdi, si è riaperto il dibattito che porterà entro pochi giorni all’individuazione ufficiale del candidato governatore per il Lazio in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Nelle ultime ore si registrano movimenti che sembrerebbero far prendere quota al nome di Francesco Rocca, non incluso nella lista dei ministri, come sembrava, nella casella alla Sanità.



Il toto-nomi impazza da settimane. Ma dai giorni precedenti alla nascita dell’Esecutivo ad oggi qualcosa è cambiato. Per prima cosa Francesco Lollobrigida, indicato nei mesi scorsi come il candidato numero uno del centrodestra, è uscito dai giochi con la sua recente nomina a ministro dell’Agricoltura del nuovo Governo italiano. Fabio Rampelli, un altro nome sempre caldo tra i papabili candidati, è stato riconfermato vicepresidente della Camera. Anche se per quest’ultimo si potrebbe pensare ad un posizionamento tattico in attesa di vedere come si muoveranno le varie pedine. Restano ancora in campo, tra i nomi emersi, quello di Rocca, quello di Chiara Colosimo e, nelle ultime ore, anche quello di Luciano Ciocchetti.



Per Colosimo, neo eletta in Parlamento, potrebbe aprirsi una casella da sottosegretaria. Le sue chance restano ancora alte ma quelle di Francesco Rocca, in questo momento, sembrano crescere, almeno secondo alcune fonti del centrodestra intercettate quest’oggi dall’agenzia Dire. Franceco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana e presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, oltre ai suoi anni da volontario alla Caritas e al Jesuit Refugee Service, da sempre è simpatizzante e vicino alla destra romana.



I boatos dell’ultima ora restano ancora da confermare. Gli organi di partito di Fdi, ha raccontato un’altra fonte alla Dire sempre oggi, “ancora non sono stati informati di una decisione definitiva su un nome o su un altro”. Arriverà a brevissimo. E come noto l’ultima parola la metterà la Premier e presidente di Fdi, Giorgia Meloni.

