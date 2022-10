Video| Passaggio di consegne a Palazzo Chigi tra Mario Draghi e Giorgia Meloni

ROMA – Arrivata a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni è stata accolta dal picchetto d’onore delle forze armate e dalla banda dell’esercito nel Cortile della presidenza del Consiglio. La premier, tailleur scuro con pantaloni e camicia bianca, con scarpe basse senza tacco, è salita per le scale verso la sala allestita al primo piano per la cerimonia della campanella. In cima c’era il premier uscente, Mario Draghi, che l’ha accolta con stretta di mano calorosa e sorrisi. Meloni, riferendosi all’accoglienza con picchetto d’onore ha detto: “È un pò impattante emotivamente“. La neo premier era visibilmente emozionata.

Prima della cerimonia della campanella, il passaggio di consegne alla guida del governo. Meloni e Draghi hanno salutato i cronisti, poi si sono riuniti nell’ufficio dell’ex Presidente del consiglio.

Alle ore 12.30, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri dell’era della premier Giorgia Meloni.

