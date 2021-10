Sci, esordio amaro per le azzurre in Coppa del mondo: Brignone e Bassino out, Goggia 16esima

ROMA – Quella di Sölden, in Austria, da sempre era una tappa di Coppa del mondo che aveva sorriso ai colori azzurri, soprattutto al femminile. Invece la gara di oggi è stata amara, con cinque atlete su otto a uscire e la sola Sofia Goggia a completare le due manche dello slalom gigante, con un tutt’altro che splendido 16esimo posto. La bergamasca ha chiuso a 2″63 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, scesa in 2’07″22 davanti alla svizzera Lara Gut a 14 centesimi e alla vincitrice della Coppa generale dello scorso anno, la slovacca Petra Vlhova a 1″30.

“Oggi debacle totale per l’Italia, non me lo aspettavo. Io ho fatto una gara senza infamia e senza lode, è andata meglio nella seconda manche dove sono comunque stata contenta per l’atteggiamento. Per l’Italia che siamo questo non basta, ma è la prima gara. Vedremo”, ha commentato a Raisport Sofia Goggia, portabandiera azzurra ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Male anche la valdostana Federica Brignone che, dopo aver terminato 15esima la prima manche a 1″52 da Gut, ha chiuso troppo una delle ultime curve sul piano verso il traguardo, colpendo un palo con l’avanbraccio sinistro e uscendo. “Farò tutti gli accertamenti del caso ma dovrebbe essere solo una botta. Non sono riuscita a mettere in pista quello che so fare. Ho un mese per lavorare. Sarà una lezione in più”, ha detto l’azzurra.

Fuori nella prima manche la piemontese Marta Bassino, che lo scorso anno vinse sul ghiacciaio del Rettenbach ed era tra le grandi favorite. Domani scendono in pista gli uomini.